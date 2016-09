Döbeln stellt sich aufs Sparen ein Der Haushalt 2016 weist ein dickes Minus auf. Ab nächstem Jahr kann das empfindliche Konsequenzen haben.

Die Stadt Döbeln hat den zweiten sogenannten doppischen Haushalt verabschiedet – und ist finanziell unter Druck. In diesem Jahr ist im sogenannten Ergebnishaushalt ein Minus von 4,5 Millionen Euro ausgewiesen. Die Situation wird in den nächsten Jahren auch nicht bessern. Und das hat Konsequenzen.

Welche Konsequenzen das sind, das stellte Sachgebietsleiterin Claudia Gau dem Stadtrat dar. In diesem Jahr gelten noch Übergangsbestimmungen, sodass die Stadt einen Haushalt verabschieden kann. Im kommenden Jahr ist das nicht mehr ohne Weiteres möglich, sagte Gau. Dann müsste Döbeln unter Umständen ein Haushaltstrukturkonzept erarbeiten, in dem wahrscheinlich schmerzhafte Einschnitte festgeschrieben werden. Mochau hatte das vor der Eingliederung nach Döbeln schon durch. Dort waren zum Beispiel die Kita-Beiträge der Eltern bis zur oberen Grenze angehoben worden.

„Wir werden erheblichen Druck von der Rechtsaufsichtsbehörde bekommen, wenn die uns den Haushalt nicht abnimmt“, so Gau. Auch die liquiden Mittel, die Rücklagen der Stadt werden in den nächsten Jahren rapide abnehmen, was die Situation verschärft. Allein für Abschreibungen an Vermögenswerten muss die Kommune pro Jahr etwa 2,6 Millionen Euro aufbringen. Die Verwaltung rechnet allerdings für 2017 mit höheren Schlüsselzuweisungen des Landes und mehr Steuereinnahmen in Mochau. „Wir sind optimistisch, dass wir mit Sparmaßnahmen kein so großes Minus haben“, so Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

„Wir müssen überlegen, wie man mehr einnehmen kann“, meinte Stadtrat Peter Draßdo (FDP). Die Möglichkeiten der Kommune sind dabei allerdings begrenzt, machte Egerer klar. Döbeln könnte zum Beispiel wieder Parkgebühren erheben oder die Hebesätze für die Grundsteuer anheben – die sind unter dem Durchschnitt. „Darüber müssen wir nachdenken. Wenn wir ein Haushaltsicherungskonzept brauchen, wird man uns die Daumenschrauben anlegen“, meinte Egerer drastisch. Auch Axel Buschmann (SPD) sprach sich dafür aus, selbst aktiv zu werden. „Wir sollten uns einig werden, wo wir sparen können, sonst machen wir es unter Zwang. Wir werden aber nicht zustimmen, freiwillige Leistungen wie die Sport- und Kulturförderung zusammenzustreichen.“

Jana Rathke (Linke) zog die Doppik grundsätzlich in Zweifel. „Der Sinn erschließt sich mir nicht. Wir habe doch keine Produkte, mit denen wir Einnahmen generieren können“, sagte sie. Oberbürgermeister Egerer sieht zumindest einen Vorteil in der neuen Haushaltsrechnung: „Sie zeigt an, welche finanzielle Ausstattung die Kommunen haben müssten, um das alles aufrecht zu erhalten.“

