Döbeln nimmt mehr Steuern ein Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind um rund 600 000 Euro höher als geplant. Viele Investitionen sind möglich.

© Symbolfoto: dpa

Döbeln. Voraussichtlich im März wird der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2018 verabschieden. Die größte Investition ist der Neubau der Sporthalle in Döbeln Nord. Dafür sind rund zwei Millionen Euro eingeplant. Die Stadt wird aber auch in den Ortsteilen Geld investieren. So bekommt die Kita Regenbogen in Mochau für 150 000 Euro eine neue Feuertreppe. In Beicha wird für 560 000 Euro ein neues Feuerwehrgerätehaus ans Vereinshaus angebaut. Auch in Ebersbach soll für 62 000 Euro der Umbau des Gerätehauses erfolgen. In Stockhausen, Mannsdorf und Ziegra werden rund 250 000 Euro in die Straßenbeleuchtung gesteckt. In Ebersbach sind für die Instandsetzung der Südstraße rund 45 000 Euro eingeplant und für den Bau einer Stützmauer an der Hauptstraße 175 000 Euro.

Gut entwickelt haben sich die Steuereinnahmen. Im vergangenen Jahr hatte Döbeln rund 600 000 Euro mehr Gewerbesteuer als geplant eingenommen – nämlich rund 8,2 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer betragen 6,1 Millionen Euro. Döbeln erwartet zudem rund neun Millionen Euro Schlüsselzuweisungen vom Land. „Die gehen aber fast für die Kreisumlage von 8,5 Millionen Euro drauf“, so Kämmerer Gerd Wockenfuß. Der Haushalt hat einen Umfang von rund 41 Millionen Euro. Ausgewiesen ist ein Fehlbetrag von 2,8 Millionen Euro, der sich aus nicht erwirtschafteten Abschreibungen ergibt, so Gerd Wockenfuß. Die nötigen Mittel zur Schuldentilgung von 500 000 Euro pro Jahr können sowohl in diesem, als auch in den kommenden beiden Jahren erwirtschaftet werden. Derzeit liegt der Schuldenstand Döbelns bei 12,5 Millionen Euro – und mit 520 Euro pro Einwohner auf einem durchschnittlichen Level. Die Neuaufnahme von Krediten seien nicht geplant, sodass der Schuldenstand auch in den kommenden Jahren kontinuierlich sinken wird. Durch Umschuldungen lassen sich die niedrigen Zinsen von 0,7 bis 0,8 Prozent nutzen, was weitere Einsparungen bringt, so Wochenfuß. (DA/jh)

