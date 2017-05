Döbeln macht weitere Baustellen auf An der Ritterstraße lässt die Stadt eine Ufermauer neu errichten. Und die Bücherei erhält neue Fenster.

Lenna und Dana Kockritz und Ronny Deidrich stehen an der Mauer des Mühlgrabens der Staupitzmühle, die in den kommenden Monaten neu gebaut wird. Auf die alte Bruchsteinmauer war vor einigen Jahren ein provisorischer Hochwasserschutz in Form einer Betonmauer aufgesetzt worden. © Dietmar Thomas

Sie ist in einem schlechten Zustand, die Ufermauer am Mühlgraben der Staupitzmühle. Und seit dem Hochwasser 2013 ist sie noch maroder. Voraussichtlich im Juni wird aber mit dem Neubau auf mehr als 100 Meter Länge begonnen. Der Stadtrat hat den Auftrag an die Döbelner Firma Bau Logistik vergeben. Stadtrat Sven Weißflog stimmte nicht mit ab – er ist Geschäftsführer der beauftragten Firma.

Bau Logistik wird die Mauer für rund 550 000 Euro neu errichten. Vier Firmen hatten Angebote abgegeben – das teuerste lag bei fast 1,4 Millionen Euro. Trotzdem – auch das Döbelner Angebot liegt deutlich über dem, was ursprünglich für den Bau der Mauer angesetzt war. Zusammen mit der Planung summieren sich die Kosten des Vorhabens auf 623 000 Euro.

Weil der Bau der Ufermauer auch für den Hochwasserschutz relevant ist, übernimmt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen knapp die Hälfte der Kosten. Döbeln muss rund 333 000 Euro aufbringen – ursprünglich eingeplant waren aber nur 210 000 Euro. Diese Summe beruht noch auf einer alten Kostenschätzung aus dem Jahr 2015, so Bauamtsleiter Erik Brendler. „Eine fortgeschriebene Kostenschätzung trifft dagegen das Ausschreibungsergebnis fast auf den Punkt.“

Die Stadt will das Vorhaben zu einem großen Teil mit Fördermitteln aus dem Hochwasserschadensfonds bezahlen. Umgehend soll jetzt eine höhere Fördersumme beantragt werden. Der Anteil der Stadt erhöht sich um knapp 17 000 Euro. Diese Zusatzkosten sollen aus der Rücklage finanziert werden. Bekommt Döbeln wider Erwarten keine zusätzlichen Fördermittel für den Bau, müssten die Stadt zu den insgesamt 45 000 Euro Eigenmittel noch 106 000 Euro zusätzlich von der hohen Kante holen.

Die Landestalsperrenverwaltung will das Ausschreibungsergebnis noch überprüfen, so Brendler. Er geht von einem Baubeginn im Juni aus. Gegen Jahresende soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Die neue Ufermauer wird wie die bereits vorhandene Hochwasserschutzmauer fortgeführt. Sie wird auf eine Bohrpfahlgründung gestellt. Während der Bauzeit soll der Mühlgraben verfüllt als Arbeitsebene des Bohrgeräts dienen, sagte Brendler.

Bei der Fortsetzung des Baus der Hochwasserschutzmauer durch die Landestalsperrenverwaltung, die erst in einigen Jahren erfolgen wird, ist noch der Einbau eines Schützen geplant, mit dem der Mühlgraben im Hochwasserfall von der Mulde abgetrennt werden kann.

Neue Fenster für die Bibliothek

Ein anderes Bauvorhaben der Stadt befindet sich über der Erde. In einigen Wochen wird mit dem Einbau neuer Fenster in die Stadtbibliothek begonnen. Der Auftrag in einem Umfang von 107 000 Euro geht an die Tischlerei Merkel in Limbach-Oberfrohna. Sie wird rund 100 alte Kastenfenster in drei Etagen des Hauses gegen moderne Kunststofffenster tauschen. Außerdem werden 14 alte Holzfenster im Dachgeschoss aufgearbeitet.

Der Einbau soll bei laufendem Bibliotheksbetrieb unter geringen Einschränkungen für die Leser erfolgen. Finanzieren wird die Stadt dieses Vorhaben aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Der Zuschuss des Bundes liegt bei 75 Prozent der Gesamtsumme. Im Gegensatz zur Ufermauer wird dieses Vorhaben nach der Ausschreibung deutlich billiger. Ursprünglich hatte die Stadt Gesamtkosten in Höhe von 150 000 Euro angesetzt.

