Judo Döbeln lädt zum 7. Stiefelpokal Zum Wettkampf am Sonnabend werden über 250 Sportler aus 23 Vereinen erwartet.

© Dietmar Thomas

In der Stadtsporthalle Döbeln laden die Judoka des Döbelner SC am Sonnabend zu ihrem 7. Turnier um den Stiefelpokal ein. Insgesamt werden zu diesem Wettkampf über 250 Sportler aus 23 Vereinen in den Altersklassen 11 und 13 erwartet. Der Döbelner SC hat sich dabei die Verteidigung des Pokalsieges aus dem Jahr 2016 auf die Fahnen geschrieben. Beginn der Veranstaltung ist 10 Uhr, das Ende ist gegen 15.30 Uhr geplant. (DA)

