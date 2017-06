Döbeln hat jetzt sein eigenes Lied Anlässlich der 25-jährigen Partnerschaft hat eine Vyškover Musiker eine Sonate für Döbeln komponiert.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Band „Stamping Feet“ aus Berlin hat am Samstagabend ein Trommelgewitter auf die Bühne am Obermarkt gebracht. Das lockte und begeisterte zahlreiche Zuhörer. © André Braun Die Band „Stamping Feet“ aus Berlin hat am Samstagabend ein Trommelgewitter auf die Bühne am Obermarkt gebracht. Das lockte und begeisterte zahlreiche Zuhörer.

Beim Kinder- und Familienfest der Stadtwerke versuchen Lena (links) und Chantal am Stand von Zirkomania einfache Jonglagetricks.

Gemeinsam mit vielen anderen feiern die Familie Konetzke, Espig und Hamann, hier vor der Bühne am Niedermarkt, beim Döbelner Stadtfest.

Es war ein ganz besonderes Ständchen, das Tomáš Dorazil am Sonnabendvormittag im Döbelner Rathaus auf dem Klavier zum Besten gab: die „Sonate für Döbeln“ habe Mojmír Bártek eigens für das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerstadt zwischen der Stiefelstadt und seiner tschechischen Heimatstadt Vyškov komponiert, sagte Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU). Es ist ein beschwingtes Stück für Klavier und Posaune.

Bártek leitet die Vyškover Big Band, die die Stadtfestbesucher am Wochenende live erleben konnten. „Seine über 200 Kompositionen für Jazz-Ensembles beinhalten ebenso Orchesterwerke und Stücke für Kinder – und nun eben auch die Sonate für unsere Stadt“, so Egerer. Das Musikstück sei ein schöner Beweis für die Lebendigkeit der Partnerschaft. „Die Vermittlung von Kultur und Geschichte fand ebenso Aufnahme in die am 12. September 1992 unterzeichnete Vereinbarung wie auch die Begegnung von Bürgern, kommunalpolitischer Dialog und Erfahrungsaustausch“, sagte Egerer in seiner Festrede.

Mehr als nur ein Stück Papier

Seinem tschechischen Amtskollegen Karel Goldemund sei es eine „Freude, dass die Partnerschaft nicht nur auf dem Papier besteht“. Sie sei stattdessen geprägt von gewachsenen Freundschaften. „Döbeln wurde inspirierend für unsere Stadt, zum Beispiel aufgrund des Laufs mit Herz“, sagte Goldemund. Seit mehr als 20 Jahren bestehe zudem eine rege Beziehung den Freiwilligen Feuerwehren beider Orte. Hans-Joachim Egerer sagte dazu: „Hier entstanden und entstehen Freundschaften, denen die Prinzipien Hilfsbereitschaft, Beistand und Rettung zugrunde liegen.“ Die zeigte sich für ihn vor 15 und vier Jahren besonders eindrucksvoll: „Die Kameraden leisteten spontane und selbstlose Hilfe nach den Hochwassern in unserer Stadt.“

Döbeln und Vyškov seien auch touristisch verbunden: „Sachsen und Mähren sind landschaftlich schön, historisch ereignisreich und somit wirklich sehenswert. Wir hatten erneut die Möglichkeit, während der Tourismusmesse in Brünn am Stand der Region Vyškov für Döbeln zu werben“, so Egerer.

Einheit Europas im Kleinen schaffen

Gelebte Städtepartnerschaften – außer mit Vyškov mit Givors in Frankreich sowie Heidenheim und Unna – seien eine Möglichkeit „voneinander zu lernen und einander zu verstehen, letztendlich um Kräften, die sich demokratischen Strukturen entgegenstellen, wirksam begegnen zu können“, sagte Egerer. Im Bemühen um die Einheit Europas sollten die Städte ihre Begegnungen fortsetzen, gestalten und feiern.

Genauso beschwingt, erfrischend, kraftvoll und abwechslungsreich wie die „Sonate für Döbeln“ kam auch das Stadtfest daher. Es lockte vor allem mit einem musikalischen Programm auf verschiedenen Bühnen zahlreiche Besucher an. Die waren zum Großteil zufrieden, nutzten die Gelegenheit zur Begegnung mit Freunden und zum Schlemmen an den zahlreichen Verkaufsbuden.

