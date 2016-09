Döbeln fürs Sammelheftchen Der Mulderadweg und Luther bringen Touristen nach Döbeln. Aber leben könnten die Hotels und Pensionen von ihnen nicht.

Ute Pohl vom Kulturamt der Stadt zeigt das Wandertagebuch mit den bunten Döbeln-Sammelbildchen. Wer das Büchlein mit den Ansichten seiner Ausflugsziele gefüllt hat, hat die Chance, eine Reise zu gewinnen. © André Braun

Döbelns neustes Gimmick, um über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein kleines buntes Heftchen. DDas „Touristische Tagebuch“ bieten auch Orte wie Dresden, Meißen oder Berlin an. Der Tourist kann darin bunte Aufkleber seiner Reiseziele sammeln. „Wir hatten das kaum, da kamen schon die ersten Leute, die davon im Internet gelesen hatten“, sagte Ulf Fischer von der Stadtinfo. Bei ihm können die Touristen die bunten Bildchen von der Pferdbahn, der Nicolaikirche oder mit Stadtansichten für 60 Cent kaufen und sich einen Stempel ins Tagebuch drücken lassen. „Das ist Werbung für uns, damit sind wir auch im Internet präsent“, sagte Fischer.

Döbeln ist nicht Dresden, Meißen oder Berlin. Aber ein bisschen was geht in Sachen Tourismus. Der Mulderadweg bringt kontinuierlich Radwanderer heran. Neuerdings sind die Leute auch auf dem Lutherweg unterwegs. In der Stadtinfo oder im Döbelner Hof können sich die Pilger einen Stempel in den Pilgerpass drücken lassen. Für vier Euro gibt es den Luther auch als Playmobilfigur. 400 Stück hat Fischer davon schon bestellt.

Die Übernachtungszahlen haben in Döbeln zugenommen, sagt Fischer. „Wenn bei mir am Donnerstag oder Freitag die Radwanderer stehen, weiß ich manchmal nicht, wo ich sie unterbringen soll. Viele Radfahrer fragen gezielt nach Hotels. Sie wollen sich noch mal fein machen und abends etwas unternehmen.“

Gechäftsreisende, Ehemalige und Pilger

Trotzdem: Vom Tourismus allein könnte in Döbeln wohl keine Herberge überleben. Die Hotels und Pensionen leben vor allem von den Geschäftsreisenden. „Touristen gibt es bei uns sehr wenige. Es kommen aber ehemalige Döbelner“, sagte Ute Dressel vom Hotel Bavaria. Bei den Jubelabituren im Herbst oder beim Heimatfest ist das Haus rappelvoll. Radtouristen kommen ab und zu. Größere Gruppen melden sich an, kleiner oft nicht. Dann kann es schon mal Probleme mit der Unterbringung geben. Dieses Jahr kommen etwas weniger Radler. „Ich weiß aber nicht, warum. Im nächsten Jahr kann es schon wieder anders sein“, sagte Ute Dressel. Von Pilgern auf Luthers Wegen merkt sie fast nichts.

Bei Petra Kempe im Hotel Döbelner Hof holen sich die Pilger manchmal den Stempel fürs Pilgerbuch ab. Übernachten wollen nur wenige im Hotel. „Den Lutherweg gibt es ja noch nicht so lange“, sagte sie. Der Tourismus spielt in ihrem Hotel nur eine Nebenrolle. „Davon könnten wir nicht leben. Es fehlt Döbeln das Alleinstellungsmerkmal.“

Immer öfter wird Döbeln von Campern angefahren. Am WelWel gibt es drei Stellplätze für Caravans und Wohnmobile. „Wir hatten im vergangenen Jahr 150 Übernachtungen“, sagte Geschäftsführer Thorsten Hartwig. „Dafür, dass es die Stellplätze noch gar nicht lange gibt, läuft es gut.“ Das Maximum seien mal drei Wohnmobile gleichzeitig gewesen. Viele bleiben zwei oder drei Tage, einer auch mal drei Wochen. Die Camper zahlen 2,50 Euro pro Nacht. Duschen geht extra. Hartwig hält es aber für nötig, die Stellplätze endlich aufzurüsten, wie das mit der Stadt eigentlich besprochen war. „Das wurde aber nichts, weil es die Haushaltsperre gab“, erzählt er. Jetzt will es das WelWel selbst machen. Es werden zusätzliche Stellflächen gebaut, die Strom- und Wasseranschluss haben.

„Die Camper sind mit der Gegend sehr zufrieden. Das spricht sich rum“ , meint Hartwig. Manche haben Fahrräder oder Motorräder dabei und erkunden damit das Muldenland auf dem Radweg oder starten zu Touren ins Umland und in die Großstädte. „Es sind vor allem Deutsche, oft Pensionäre aus den alten Bundesländern“, so Hartwig.

