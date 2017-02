Döbeln feiert Karneval Am Rosenmontag lassen es die Karnevalisten auf dem Obermarkt krachen. Manchem macht das teuflischen Spaß.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Limmritzer Funken sorgten am Rosenmontag auf der Bühne auf dem Obermarkt für Stimmung. Der Limmritzer Faschingsclub feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. © Dietmar Thomas Die Limmritzer Funken sorgten am Rosenmontag auf der Bühne auf dem Obermarkt für Stimmung. Der Limmritzer Faschingsclub feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.

Als Teufel und Engel sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung dieses Mal beim Rosenmontagsumzug mitgefahren.

Markus Weinert war mit einem fast 60 Jahre alten Ford aus den USA dabei. Das gute Stück stammt aus Kalifornien und ist von Grund auf restauriert.

Schneller kann man 40 Jahre Narrentum wahrscheinlich nicht Revue passieren lassen: Ronny Walter und Falko Jahn vom Limmritzer Faschingsclub setzen am Montag den rasanten Schlusspunkt des Rosenmontags-Programms auf dem Obermarkt. Zum Gaudi der Gäste schmissen sie sich hinter einer Wand in Kostüme aus den vergangenen Jahren, um in Frauenkleidern, als Polizist, im Hundekostüm oder mit nur einem Hauch Stoff am Körper wieder aufzutauchen. An die 20 Mal hatten sie sich innerhalb weniger Minuten umgezogen, erklärte Ronny Walter nach der Einlage noch ein bisschen außer Atem. „Das haben wir ungefähr einen Monat geübt.

Der Rosenmontag war ein Schaufenster für die Karnevalsvereine der Region. Die Limmritzer begrüßten die Gäste mit „Limmritz geht los“, die Lommatzscher mit „Sportler helau“, die Westewitzer brüllten „Muldenschiffer ahoi“ und die Zschaitzer „Zschaitz olé“. Zwischendrin erklang auch noch ein „Haßlau helau“ und ein „Döbeln alaaf“. Oberbürgermeister Hans Joachim Egerer versuchte sich in einer Büttenrede – im Teufelskostüm und grell geschminkt. „Ich hoffe, ihr habt alle genug Sonnencreme aufgelegt, sonst seht ihr aus wie der OB“, meinte Oliver Rühle , Präsident des Carnevalsclubs Haßlau und Moderator des Spektakels. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten sich als Teufel und Engel in Szene gesetzt. Baudezernent Thomas Hanns führte zwei Flaschen Wilthener Gebirgskräuter im Körbchen spazieren. „Ich habe endlich mein wahres Wesen erkannt“, meinte Standesbeamtin Irina Schädlich mit leicht grollender Stimme. Die hatte kein Engels- sondern ein Teufelskostüm abgefasst – das passe besser zu ihren schwarzen Haaren.

Auf der Bühne sorgen die Karnevalisten für Stimmung. Die Bühne bog sich, als die Limmritzer Funken im Gleichschritt aufmarschierten. Die Haßlauer Smileys zeigten einen Showtanz und der Lommatzscher Präsident Henry Niezold versuchte sich als Roland Kaiser. Einige Hundert Leute sahen sich das Spektakel an – die meisten Gäste allerdings, ohne sich selbst in Schale geschmissen zu haben. Andere waren da einfallsreicher. Die Mitarbeiter der Stadtwerke, angeführt von Geschäftsführer Gunnar Fehnle und Ex-Geschäftsführer Reinhard Zerge, kamen als Nonnen und Mönche. Den Ablasshandel des Mittelalters machten sie zum „Abgashandel“ der Neuzeit mit Seitenhieb auf die Emissionsrechtehandel, mit dem sich Firmen von der Sünde der Umweltverschmutzung freikaufen können.

Apropos Abgas: 29 Fahrzeuge waren dieses Mal dabei, darunter allein elf der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt. „Wir wollten noch eins draufsetzen“, sagte Vorstand Stefan Viehrig, der sich selbst ins Kostüm geworfen hatte. Fans von Oldtimer konnten diesmal manches sehenswerte Stück finden. Markus Weinert war mit einem Ford F 100 aus dem Jahr 1959 vorgefahren. Acht Zylinder, 6,6 Liter Hubraum. „Der hat in Kalifornien eine Baseball-Mannschaft transportiert“, erzählt er. „Er ist komplett restauriert und wird unser Catering-Auto für den Sonnenhof.“ Auch Reinhard Riester aus Leisenau war wieder mit seinem Lanz Bulldog dabei. „Die Döbelner sind ein dankbares Publikum“, sagt er. Auch aus Leipnitz war Christian Wagner mit einer 50 Jahre alten Mercedes-Feuerwehr angereist. „Den haben wir 1992 von einer Partnerwehr am Bodensee bekommen“, erzählt er. Im vergangenen Jahr wurde das Fahrzeug ausgemustert.

Angeführt von den Roßweiner Spielleuten startete die Kolonne Kamelle schmeißend durch die Stadt. Für die Limmritzer ist der Schaulauf noch nicht zu Ende. Der Faschingsclub lädt für Sonnabend zur Jubiläums-Festveranstaltung ins Volkshaus ein. Los geht es um 19 Uhr. An der Abendkasse gibt es noch ein paar Restkarten, sagte Präsident Matthias Friedrich.

