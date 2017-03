Tischtennis Döbeln erlebt Lokalderby In der Bezirksklasse trifft die hochfavorisierte DSV-Reserve auf den SV Leisnig 90.

Der Döbelner SV II, hier das Doppel Michael Heinich/Burkhard Richter, empfängt in der bezirksklasse den SV Leisnig 90 zum Lokalderby. © André Braun

Am Wochenende könnte der Döbelner SV in der Landesliga der Herren seine positive Bilanz weiter aufbessern. Denn mit dem SV Dresden-Mitte III und dem TTV Burgstädt II empfangen die Muldenstädter zwei akut abstiegsgefährdete Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Nimmt man die Hinspiele als Maßstab, dürfte ebenfalls nichts anbrennen. Denn sowohl gegen die Elbestädter als auch gegen Schlusslicht Burgstädt konnten sich die früheren Kreisstädter klar durchsetzen. Wenn dies auch im zweiten direkten Aufeinandertreffen gelingt, haben sich die Gastgeber einen erfolgreichen Saisonverlauf fast schon verdient.

Noch fünf Spieltage liegen vor den Sachsenliga-Damen des Döbelner SV. Doch schon jetzt ist jede Partie vorentscheidend beim Kampf um den Klassenerhalt. Besonders dem Duell gegen den ESV Lok Pirna II kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Immerhin rangiert der Tabellensiebente unmittelbar vor den Gastgeberinnen und ein Erfolg ist deshalb durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Schwerer erscheint die Aufgabe reichlich vier Stunden später gegen den TTC Holzhausen. Die Rand-Leipzigerinnen sind deutlich besser platziert als die Pirnaerinnen. Allerdings sind auch sie nicht unschlagbar.

Zum Lokalderby kommt es in der Bezirksklasse Staffel 3. In diesem empfängt der Döbelner SV II den SV Leisnig 90. Allerdings könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Die Gastgeber liegen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und kämpfen gemeinsam mit drei weiteren Mannschaften um den Titel. Anders die Bergstädter: Nach zwölf Niederlagen in Folge und noch ohne jeden Punktgewinn in dieser Saison bildet das Sextett das Schlusslicht der Tabelle. Und daran wird sich am Sonnabend wohl nichts ändern.

Auch der Döbelner SV III geht in der Bezirksklasse Staffel 4 als klarer Favorit ins Rennen. Die Mittelsachsen, die derzeit einen richtig guten Lauf besitzen, können mit einem Sieg beim SV Mulda II ihre Erfolgsserie fortsetzen. Schon vier Siege aus fünf Spielen stehen in der Rückrunden-Bilanz der Döbelner. Sieg Nummer fünf sollte am Samstag folgen. Denn alles andere als zwei Punkte wären beim Tabellenschlusslicht eine große Überraschung. (DA/jsc)

