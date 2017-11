Handball Döbeln erlebt Gipfeltreffen Da ist mächtig Spannung drin: Die Sachsenliga-Männer der HSG empfangen als Zweiter den Spitzenreiter aus Zwickau.

Bennet Leuschke und die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln wollen sich nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge in heimischen Gefilden gegen den HC Grubenlampe die Tabellenspitze zurückholen. Dazu ist ein Sieg mit sechs Toren Unterschied nötig. © André Braun

Das hat es lange nicht gegeben und trotz der in dieser Saison ungewohnten Anwurfzeiten sollten es sich die Fans der Region nicht nehmen lassen, in der Döbelner Stadtsporthalle sächsischen Spitzenhandball zu erleben. Dabei geht es für die Männer der HSG Neudorf/Döbeln darum, die Tabellenspitze zurückzuerobern und für die Frauen des Vereins, den Platz an der Sonne zu behaupten.

Sachsenliga Männer

Die HSG Neudorf/Döbeln (2./8:4) spielt vor heimischer Kulisse gegen den Zwickauer HC Grubenlampe (1./8:2). Der Oberligaabsteiger gehört mit zu den Favoriten auf den Meistertitel und hat das bisher auch mit seinen Leistungen und Ergebnissen bestätigt. Für die HSG wird das die bisher schwierigste Heimaufgabe nach zwei Auswärtsniederlagen. Bisher mit blütenweißer Weste in eigener Halle brauchen die Neudorf/Döbelner eine ganz vorzügliche Leistung, um den gestandenen und routinierten ZHC in die Schranken zu weisen. Die Zwickauer werden ebenfalls mit festem Siegeswillen in Döbeln antreten, denn wenn sie mit sechs Treffern Unterschied verlieren, wären sie die Tabellenspitze wieder an die Mittelsachsen los.

„Wenn wir gewinnen, bin ich zufrieden, denn in der Liga kann jeder jeden schlagen“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider und fügte an: „Wir wollen die beiden Auswärtsniederlagen zuletzt vergessen machen. Egal, wer der Gegner ist. Dass es ausgerechnet Zwickau ist, etwas Besseres kann uns nicht passieren. Denn diese Mannschaft ist der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Und ohne Ausreden: Unser Ziel ist ein Heimsieg!“

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (1./12:2) empfängt als Spitzenreiter die SG HV Chemnitz 2010 II (10./2:8). Ohne den Gästen zu nahe treten zu wollen, sollte das eine lösbare Heimaufgabe für die Muldenstädterinnen sein. Zu Hause noch ohne Punktverlust ist diese Serie mit den bisher aufs Spielfeld gebrachten Auftritten weiter fortzusetzen. Die HSG wird nicht den Fehler begehen, die Chemnitzerinnen zu unterschätzen. Das würde sich sicher rächen. „Wir haben ein schönes Problem, denn wir liegen auf dem Platz an der Sonne und sind Favorit in jedem Spiel“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger dem Döbelner Anzeiger. „Damit muss man umgehen lernen. Vom Papier her sollten wir Chemnitz dennoch ordentlich schlagen können, aber leichte Spiele wird es für uns nicht geben.“ Dabei kann der Verantwortliche bis auf Sarah Eichhorn Bestbesetzung aufbieten.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Bei der SG Zabeltitz/Großenhain (3./9:5) gastiert der VfL Waldheim 54 (11./4:9). Das wird für die Zschopaustädter kein leichter Gang. Die Gastgeber sind in heimischer Halle immer zu beachten und die Waldheimer tun sich auswärts gegenwärtig schwer. Ein Sieg der SG wäre momentan keine Überraschung.

Die Waldheimer sind beim Tabellendritten aber auch nicht total chancenlos. Sie müssen nur eine optimale Form erreichen, dann ist auch ein eigener Erfolg drin. „Ein, zwei Mann verliere ich wieder an die zweite Mannschaft, dafür kommen Sven Dreyer und Nico Mathys zurück. In einer Halle in der kein Klebstoff erlaubt ist, werden wir versuchen mitzuspielen, wobei wir Außenseiter sind“, sagte VfL-Trainer Mario Piasecki.

Verbandsliga Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (9./4:10) hat die SG Chemnitzer HC (8./4:10) zu Gast. Es treffen damit zwei Mannschaften auf spielerischer Augenhöhe aufeinander. Die Chancen dürften entsprechend recht ausgeglichen sein. Der Heimvorteil der HSG könnte letztendlich das entscheidende Plus für den Aufsteiger bedeuten. Die Chemnitzer kommen aber sicher nicht nach Döbeln, um die Punkte liegenzulassen. Sie werden sich beim Neuling auch etwas ausrechnen. HSG-Trainer Marc Süße: „Die Personalsituation ist immer noch sehr angespannt. Es zeigt sich jetzt, dass es mit so wenigen Spielern schwierig ist. Erst recht wenn wichtige Stützen ausfallen. Es kommt derzeit einfach alles zusammen, aber wir werden alles versuchen, wenigstens einen Punkt in Döbeln zu behalten.“

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Beim SV Koweg Görlitz II (10./4:10) hat der Waldheim 54 (6./7:7) eine lösbare Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Trotz allem nötigen Respekt vor den Görlitzerinnen kann für den VfL das Ziel nur Doppelpunktgewinn lauten. Mit Einsatzbereitschaft, guter Spielleistung und Nervenstärke sollte dieses Vorhaben auch erreicht werden. Dass der SV Koweg nicht klein beigeben wird, muss dabei mit beachtet werden. „Nach der desolaten Leistung vom Wochenende heißt es: Wiedergutmachung. Aber beim Gegner spielt die erste Mannschaft erst am Sonntag und so wird es sehr schwer, dort Punkte zu holen. Dass wir das können, haben wir bewiesen, aber da muss alles passen“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Im Lokalderby treffen der VfL Waldheim 54 II (6./8:6) und der SV Leisnig 90 (7./6:8) aufeinander. Der Gast hat seine beiden bisherigen Auswärtsspiele verloren. Das lässt auf eine klare Angelegenheit für den VfL schließen, der bisher auch spielerisch den besseren Eindruck aufzuweisen hat. Aber so einfach wird es wohl nicht sein. Die Leisniger werden mit allen Mitteln versuchen, dem favorisierten Gastgeber die Punkte abzunehmen. Derbys sind immer etwas Besonderes mit manchmal auch überraschendem Ausgang. Allerdings hat der VfL die besseren Karten und es ist damit zu rechnen, dass er diese auch ausspielt.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Bei der HSG Rochlitz/Geringswalde (4./4:2) geht die HSG Muldental 03 (2./6:2) als Favorit ins Spiel. Wenn der Zweite konzentriert und ohne Unterschätzung der Gastgeber seine gewohnte Leistung zeigt, dann dürfte keine Gefahr bestehen. Der Auswärtssieg festigt zudem weiter die gute Position und das ist schon vollsten Einsatz wert.

