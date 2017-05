Heimatgeschichte Döbeln brauchte vor 100 Jahren Hort für Kinder Der Krieg forderte seinen Tribut. Damit Frauen in den Fabriken arbeiten konnten, mussten die Kinder betreut werden.

Nachgeblättert in Chroniken und alten Zeitungen: In der Rubrik „Heimatgeschichte“ werfen wir einen Blick zurück auf Menschen und Ereignisse, die die Region vor zehn, 50 und 100 Jahren bewegten.

Vor 100 Jahren

Immer neue Aufgaben erwachsen aus der Kriegslage. Die Frau tritt aus der Häuslichkeit heraus und wirkt in der Öffentlichkeit und in der Werkstatt. Da gilt es, für die Kinder ein Unterkommen für den Fall zu schaffen, dass zu Hause unüberwindliche Schwierigkeiten vorhanden sind. Die Schule mit ihren wenigen Stunden entlastet in dieser Hinsicht nicht in genügender Weise. Auch erfasst sie das vorschulpflichtige Alter nicht. Darum ist aus den Heimatdankbestrebungen heraus die Anregung gekommen, in Döbeln einen Kinderhort zu errichten. Mit den Vorarbeiten ist Herr Schuldirektor Wagner betraut. Ihm dürfte es obliegen, die Anmeldungen anzunehmen, Räume und Mittel zu schaffen.

Vor 50 Jahren

Vor zehn Jahren macht in Hartha ein aufbaufreudiges Kollektiv unter der Leitung des verdienten Lehrers des Volkes und Wissenschaftlers, des Kollegen Busch, den ersten Spatenstich zu einer Volkssternwarte im NAW. In etwa 20 000 Aufbaustunden entsteht eine Schulsternwarte mit einer kleineren und einer Vier-Meter-Kuppel, einem Lehrzimmer und einem Labor. Die Sternwarte ist inzwischen zu einem Kleinod der Harthaer geworden. 25 000 Besucher schenkten bereits der Sternwarte ihre Aufmerksamkeit. Der Leiter der Sternwarte beginnt mit seinen begeisterten Helfern, an einer dritten und größeren Kuppel zu arbeiten. Im kommenden Frühjahr sollen ein Spiegelteleskop von 35 Zentimeter Durchmesser sowie ein lichtelektrisches Photometer aufgestellt werden. Kollege Buch versteht es ausgezeichnet, seinen Schülern den Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern anhand der modernen Einrichtungen interessant zu gestalten.

Vor 10 Jahren

Neben Firmen aus der Schweiz, Japan und England könnte Rasoma Partner des indischen Unternehmens LMW werden. Zwar sind noch keine Verträge unterschrieben, aber ausgehandelt, dass Rasoma Vertikaldrehmaschinen an LMW liefert. Außerdem wird vereinbart, dass LMW Rasoma-Spezialmaschinen in Lizenz produziert. Einige Komponenten dafür sollen aus Döbeln geliefert werden.

Viele Hände muss Geschäftsführerin Andrea Köhler und Kommandantist Torsten Hajek schütteln. 100 geladene Gäste feiern die Wiedereröffnung des Ratskellers in Döbeln. Auch Bürgermeister Axel Buschmann wünschte dem Team alles Gute.

Quelle: Archiv/DA

zur Startseite