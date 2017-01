Döbeln bibbert Kaputte Heizungen, Prellungen und Knochenbrüche: Am Freitag war der bisher kälteste Tag in diesem Winter.

Trotz Ofen bitterkalt: Markthändlerin Elke Zimmermann stand gestern sieben Stunden auf dem Niedermarkt in Döbeln. © Dietmar Thomas

Ohne Handschuhe, Mütze, Schal und dicke Socken ging es am Freitag nicht. Der Tag begann vielerorts mit klirrender Kälte. Auf bis zu minus 15 Grad Celsius sank das Quecksilber. Der bisher kälteste Tag des Winters.

Mehr Patienten mit Sturzverletzungen kommen in die Notfallambulanz

Prellungen und Brüche an Händen, Ellenbogen, Armen und Schultern – Patienten mit solche Sturzverletzungen waren in den vergangenen Tagen häufiger in der Notfall-ambulanz der Helios Klinik in Leisnig anzutreffen, wie Kliniksprecher Robert Reuther sagt. Da hilft nur eins: vorsichtig laufen. Wer derzeit rausgeht, sollte auf Mütze, Schal und Handschuhe nicht verzichten. „Bei großer Kälte stellt unser Körper die Versorgung um, konzentriert sich auf den Rumpf und die wichtigsten Organe. Dadurch fließt weniger Blut durch die äußeren Körperregionen“, sagt Unfallchirurg Reinhard Jung von der Helios-Klinik. Gut von innen wärmt ein Ingwertee.

In Werkstätten brummt der Verkauf von neuen Auto-Batterien

Viele Aufträge bescherte die Kälte der A & S Abschlepp- und Servicegesellschaft aus Döbeln. Am Freitagmorgen waren einige Autos nicht angesprungen, weil die Batterie zusammengebrochen war, sagt Chef Frank Linke. „Bei der Kälte ist das normal“, ergänzt Lutz Annanias, Filialleiter bei ATU in Döbeln. Meist hilft da nur eine neue Batterie. Sonst kann es immer wieder zu Ausfällen kommen. „Kraftfahrer sollten jetzt überprüfen, ob sie Frostschutz in der Waschanlage haben“, so Annanias. Zudem rät der Experte dazu, die Türgummis mit Silikon einzuschmieren, damit die Türen nicht zufrieren.

Selten genutzte Heizkörper machen Probleme

Ist es richtig kalt, dreht manch einer auch dort die Heizung auf, wo sonst nicht geheizt wird. Das merkt dann Steffen Greim, Installateur und Heizungsbaumeister aus Döbeln. „Die Ventile gehen kaputt, die Wärme geht nicht durch“, beschreibt er eines der häufigsten Probleme, das er am Freitag lösen musste. Aus diesem Grund rät der Firmenchef dazu, das ganze Jahr über ab und zu die Heizkörper mal aufzudrehen. Notrufe wegen zugefrorener Wasserleitungen haben Greim bis Freitagnachmittag nicht erreicht. „In neuen Häusern sind die Leitungen jetzt besser geschützt. Vor zehn Jahren hatten wir mehr Probleme.“

Hunde sollten in Bewegung bleiben und keinen Schnee fressen

Gassi gehen ist auch bei eisiger Kälte kein Problem, wenn die Tierhalter auf ein paar Dinge achten: „Die Hunde sollten immer in Bewegung bleiben“, sagt Tierärztin Dr. Sabine Franz aus Döbeln. Tiere, die normalerweise draußen leben, sollten zumindest einen warmen Rückzugsort haben, zum Beispiel eine mit Styropor isolierte Hütte oder einen zugehangenen Hasenstall. Vor allem bei Hunden, die immer draußen sind, rät die Tierärztin davon ab, sie mit nach drinnen zu nehmen. „30 Grad Temperaturunterschied, da muss sich der Körper erstmal dran gewöhnen.“ Aufpassen müssen Tierfreunde auch beim Füttern. Feuchtes Katzen- und Hundefutter kann bei den niedrigen Temperaturen gefrieren. Ebenso das Trinkwasser. Zuviel Schneegenuss kann bei Hunden zu einer Gastritis führen.

Die Mitarbeiter der Baufirmen bauen ihre Überstunden ab

In vielen Baufirmen herrscht zumindest in dieser Woche Baustopp. Bei Bedachungen Weimert sind die meisten Beschäftigten am Dienstag wieder nach Hause gegangen. Mit dem einsetzenden Schneefall waren Dachdeckerarbeiten nicht mehr möglich. Und gestern war es schlichtweg zu kalt. Sobald die Temperaturen jedoch wieder steigen und es trocken ist, können die Mitarbeiter von Chef Eckhard Weimert wieder loslegen. Zu tun gibt es für die 40 Angestellten auch im Winter, zum Beispiel bei der Molkerei in Freiberg. Dort ist Weimert zuständig für die Vorhangfassade. Die Fassadenplatten, die auf einer Alukonstruktion angebracht werden, können auch in der kalten Jahreszeit bearbeitet werden. Trotz guter Auftragslage selbst im Winter muss auch Wachsbau aus Roßwein bei starken Frösten pausieren. Die Firma baut Ein- und Zweifamilienhäuser. Während Dacharbeiten bei geringen Minusgraden wieder möglich sind, werden für den Rohbau konstante Temperaturen um die 5 Grad erwartet, so Geschäftsführer Mathias Wachs. Entlassungen gibt es bei Wachs und Weimert nicht. Dank der Winterbeschäftigungsumlage. Diese hilft den Firmen dabei, dass Mitarbeiter ihre Überstunden aus dem Sommer im Winter abbauen können.

Nur zwei Verkäufer harren auf dem Wochenmarkt aus

Spärlich sah es gestern auf dem Döbelner Niedermarkt aus. Nur zwei Verkäufer harrten in der Kälte aus. Seit 7 Uhr stand Elke Zimmermann von der Bäckerei Wentzlaff draußen in der Kälte. Um sich nur einen Pavillon, hinter sich einen Ofen zum Aufbacken von Zwiebeltalern, Wurzelpeter und Dinkelkruste. Doch wirkliche Wärme schmeißt der nicht, sagt die 37-Jährige. Aber zumindest beim Nachlegen wärmte sie sich die Hände. Ihr Geheimtipp gegen sieben Stunden Kälte: die Zwiebeltechnik. So viele Sachen übereinander ziehen, wie möglich. „Ich habe vier Paar Socken an und Schafwolleinlagen“, so Zimmermann. Dazu: Immer mal ein bisschen Ingwer und einen heißen Tee.

Obdachlosenheim nimmt noch Bedürftige auf

Zwei Bedürftige hat das Döbelner Obdachlosenheim in den vergangenen Tagen noch aufgenommen, wie Stadtsprecher Thomas Mettcher mitteilte. „Wir können jederzeit noch jemanden aufnehmen“, so Mettcher.

