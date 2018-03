Döbeln bekommt 3,8 Millionen Euro für Muldenbrücke In einem Jahr könnte das Bauvorhaben starten. Dann werden in Döbeln zwei Brücken gleichzeitig gebaut.

Symbolfoto © dpa

Döbeln/Dresden. Döbeln bekommt grünes Licht für den Bau der sogenannten zweiten Muldenquerung an der Schillerstraße. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages hat am Mittwoch rund 3,8 Millionen Fördermittel für den Bau bewilligt, teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser mit. Wenn die Stadt den Fördermittelbescheid erhält, kann sie die Ausführungsplanungen und die Ausschreibung in Auftrag geben, so Döbelns Baudezernent Thomas Hanns. Er hält es für vorteilhaft, erst nach dem Winter im Frühjahr kommenden Jahres mit dem Bau zu starten. Vorbereitenden Arbeiten wie etwas das Absammeln von geschützten Zauneidechsen wären aber noch in diesem Jahr vorzunehmen. Mit dem Bau der Brücke Schillerstraße baut auch der Freistaat Sachsen die Brücke Straße des Friedens ab dem Sommer neu. Hanns sieht derzeit aber keine größeren Probleme, dass sich die beiden Bauvorhaben behindern.

