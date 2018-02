Doch richtiger Bushalt in Grumbach Zuge des Ausbaus zwischen Grundschule und Brunnenweg wird gleich noch etwas mehr erledigt.

© Symbolfoto: André Wirsig

Wilsdruff. Im Zuge des Gehwegbaus zwischen Grundschule und Brunnenweg in Grumbach wird nun doch eine richtige Bushaltestelle errichtet. „Der Eigentümer des Grundstücks Tharandter Straße 9 hat freundlichgerweise den benötigten Wiesenstreifen zur Verfügung gestellt“, erläuterte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) kürzlich in der Stadtratssitzung. Jahrelang hatte man zuvor versucht, mit der Alteigentümerin eine Übereinkunft zu treffen. „Dass es nun mit dem neuen Besitzer rechtzeitig vor dem Ausschreibungsbeginn gelungen ist, freut uns sehr“, so Rother.

Geplant ist, den Bürgersteig zu erneuern. Er ist in einem schlechten Zustand. Bereits seit Mai 2017 liegt auch ein Fördermittelbescheid vor. Die Gesamtbaukosten betragen 240 000 Euro. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Parallel zum Fußwegbau will der Trinkwasserversorger Braunsdorfer Höhe in dem Bereich eine neue Leitung verlegen. Es handelt sich um den Hauptversorgungsstrang in Richtung Wilsdruff. An der Leitung hatte es Ende 2015 mehrere Havarien gegeben. (SZ/hey)

