Doch Radweg an der Dresdner Straße? Nach einem Freitaler Stadtratsbeschluss wird nun erneut untersucht, ob ein Radstreifen markiert werden kann. Das soll schnell gehen.

An der Dresdner Straße könnte ein Radweg entstehen. © picture alliance / dpa

Radfahrer dürfen sich wieder Hoffnungen auf einen Radstreifen an der Dresdner Straße in Freital machen. Der Stadtrat hatte im April beschlossen, dass entlang der Dresdner Straße, wo möglich, ein Streifen für Radfahrer markiert werden soll. Das Rathaus will deshalb nun erneut ein Planungsbüro beauftragen. Dies habe auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bei einer sogenannten Verkehrsschau im April empfohlen, wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt. „Aktuell finden zum Thema Radweg an der Dresdner Straße Gespräche mit einem bundesweit tätigen und auf Radverkehr spezialisierten Ingenieurbüro zur Umsetzung einer überprüfenden beziehungsweise ergänzenden Untersuchung statt“, so Weigel.

Die Stadtverwaltung hatte die Dresdner Straße bereits im vergangenen und vorvergangenen Jahr umfassend untersuchen lassen – vom Freitaler Büro Maut und Selzer. Demnach wäre eine Markierung von Radstreifen auf dem Potschappler Abschnitt kaum möglich, weil die Straße zu schmal ist. Hinzu kommen Pflanzinseln in der Straßenmitte. In Döhlen und Deuben hingegen könnte ein Radstreifen markiert werden. Allerdings müssten dafür Parkplätze gestrichen werden. Im Rathaus vertrat man wegen dieser Untersuchungsergebnisse die Meinung, dass ein Radstreifen nicht markiert werden kann. Die Mehrheit des Stadtrates sah das aber anders.

Das auf Radverkehr spezialisierte Planungsbüro soll voraussichtlich im Sommer/Frühherbst beauftragt werden. „Wir rechnen damit, dass das Büro danach mit der Untersuchung in Freital beginnen kann und bis etwa Jahresende die Ergebnisse vorliegen“, so Weigel. Eine Prämisse ist, dass keine Mittel- oder Seiteninseln abgebaut werden.

zur Startseite