Doch Name für namenlose Straße? Das Rathaus lehnt eine Benennung ab. Nun schaltet sich ein Stadtrat ein.

Im November hat die Sächsische Zeitung über eine namenlose Straße in Freital berichtet. Sie führt von der Leisnitz hinunter zum ehemaligen Real-Markt an der Burgker Straße. SZ-Leser Volkmar Kreh hatte darauf hingewiesen und auch gleich vorgeschlagen, die Straße doch „Am Osterberg“ zu nennen. Nun macht sich auch FDP-Stadtrat Lothar Brandau für das Thema stark. „Warum hat die Straße keinen Namen?“, fragte er in der jüngsten Stadtratssitzung. „Die Erklärung der Stadt scheint mir ein bisschen dünn.“

Brandau bezog sich auf ein Statement aus dem Rathaus vom November. Demnach sei eine Benennung der Straße nicht unbedingt erforderlich, da die anliegenden Wohngrundstücke über die Straße Am Schlossgarten erschlossen und dementsprechend postalisch benannt seien. Außerdem sei die Straße nicht besonders ausgebaut und werde deswegen auch nicht für Umleitungen genutzt. All das wären Argumente, der Straße keinen Namen zu geben. „Da dieser Weg keine wesentliche Funktion und keine Anlieger hat, wird eine Benennung seitens der Stadtverwaltung derzeit für nicht notwendig empfunden und ist aktuell nicht vorgesehen“, sagte damals Rathaussprecher Matthias Weigel. (SZ/win)

