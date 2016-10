Doch keine erneuten Streiks bei Eurowings? Der Streik der Flugbegleiter von Eurowings und Germanwings zeigt Wirkung. Unter Drohung erneuter Ausstände in der nächsten Woche kommen Unternehmen und Gewerkschaft Ufo am Sonntag zusammen.

Nach dem eintägigen Flugbegleiterstreik sprechen Eurowings und die Gewerkschaft Ufo wieder miteinander. Man werde am Sonntagabend zu einem Gespräch zusammenkommen, teilte Eurowings am Freitagnachmittag mit. Ziel sei es, kurzfristig zu einer Lösung des Konfliktes zu kommen. „Wir sind überzeugt, dass dies am besten über eine Schlichtung der offenen Tarifvertragsthemen zu erreichen ist“, erklärte Geschäftsführer Jörg Beißel.

Ufo hat auch für die kommende Woche mit zwei erneuten Streiktagen gedroht. Darauf werde man gern verzichten, wenn man inhaltlich vorankomme, erklärte Ufo-Tarifexperte Nicoley Baublies. „Wir haben alles demonstriert, was offenbar demonstriert werden musste.“ Am Donnerstag waren wegen des Doppel-Streiks bei den Eurowings- Teilgesellschaften Eurowings GmbH und Germanwings 393 von 551 geplanten Flügen ausgefallen.

Auch für die ebenfalls bestreikte Schwester-Fluggesellschaft Germanwings soll eine Lösung gefunden werden, zunächst ohne Schlichter. Zum strittigen Thema der Teilzeitregeln seien der Gewerkschaft mehrere Verhandlungstermine in der kommenden Woche übermittelt worden, hieß es in der Mitteilung der Fluggesellschaft. Am Freitag war der Flugbetrieb wieder im normalen Umfang angelaufen. Die Flüge fänden wie geplant statt, sagte ein Sprecher der Lufthansa-Billigtochter in Köln am Morgen. Vorteilhaft wirkte sich aus, dass im Punkt-zu-Punkt-Verkehr die Flugzeuge jeden Abend auf ihre Heimatbasis zurückkehren, um am nächsten Morgen wieder zu starten. Flugzeuge und Crews waren am Freitagmorgen somit an den Stellen, an denen sie auch gebraucht wurden.

Am Freitag fand außerdem eine Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Verdi statt, die ebenfalls einen Teil der Kabinenbeschäftigten bei Eurowings Deutschland vertritt und insofern mit der Ufo konkurriert. Die DGB-Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld. Laut Eurowings wurde nach konstruktiven Gesprächen für die kommende Woche ein Folgetermin vereinbart.

Die Arbeitsniederlegungen beim Billigableger des Lufthansa-Konzerns hatten am Donnerstag einen großen Teil des Flugbetriebs bei Eurowings lahmgelegt. Nach Angaben der Airline fielen nahezu alle innerdeutschen Flüge aus. Auch im Europa-Verkehr sollte es Behinderungen geben. Insgesamt wurden 393 von 551 geplanten Eurowings-Flügen gestrichen. Der Streik der Flugbegleiter durchkreuzte auch Pläne von Reisenden in Sachsen: An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fielen 32 Flüge aus. Am Airport Leipzig/Halle waren 14 Flüge betroffen, am Dresdner Flughafen 18, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Airport Holding mitteilte. Dabei handelte es sich um Verbindungen von und nach Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg.

Von den deutschlandweit betroffenen 40 000 Passagieren seien fast alle noch in der Nacht rechtzeitig informiert worden, berichtete der Eurowings-Sprecher. Nur etwa 1 000 seien am Vormittag noch zu den Flughäfen gekommen, um auf andere Linien oder die Bahn umzubuchen. Die Teilgesellschaften Eurowings GmbH und Germanwings betreiben zusammen 81 der insgesamt 92 Flugzeuge, die unter dem Markennamen Eurowings beworben werden.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte ihre Mitglieder bei den Teilgesellschaften Eurowings GmbH und der größeren Germanwings ab Mitternacht zum Ausstand aufgerufen. Grund sind die gescheiterten Tarifgespräche bei der Düsseldorfer Eurowings GmbH. Konkret geht es um die Bezahlung des Kabinenpersonals bei Eurowings Deutschland – das sind ganze 450 Beschäftigte. Sieben Jahre hatte Ufo vergeblich über Gehaltserhöhungen verhandelt, obwohl das Gehaltsniveau innerhalb des Lufthansa-Konzerns am untersten Rand steht. (dpa)

