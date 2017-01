Doch kein Tag der Sachsen? Sebnitz nimmt Abstand von einer erneuten Bewerbung für das Fest. Der Grund ist das dicke Minus beim letzten Ausrichter.

Die Blumenstadt will vorerst vom Tag der Sachsen Abstand nehmen. © Steffen Unger

Die Ambitionen der Stadt Sebnitz auf einen zweiten Tag der Sachsen haben einen Dämpfer erhalten. Das bestätigte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) auf Anfrage der SZ. „Wenn die hohen Kosten bleiben, werden wir davon Abstand nehmen“, sagte Ruckh. In Limbach-Oberfrohna, wo der Tag der Sachsen 2016 stattfand, war unterm Strich ein sattes Minus übriggeblieben. Die Stadt verzeichnete einem Bericht des MDR zufolge einen Verlust von 1,1 Millionen Euro. Das dreitägige Volksfest kostete demnach reichlich zwei Millionen Euro, eingenommen wurden hingegen nur 900 000 Euro – inklusive der Fördergelder vom Freistaat. Als Ursache für die hohen Kosten führte Limbach-Oberfrohna vor allem die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen an. In den drei Jahren zuvor lag der Fehlbetrag bei den Gastgebern zwischen 100 000 und 350 000 Euro.

Im kommenden September richtet Löbau den Tag der Sachsen aus. Das liegt keine Stunde von Sebnitz entfernt. „Im Augenblick beobachten wir das sehr genau“, sagte der Sebnitzer OB, der dann auch vor Ort sein will. Sollten sich die finanziellen Verluste wiederholen, werde sich Sebnitz nicht noch einmal um die Ausrichtung bewerben. „Es muss letztendlich mehr rauskommen, als man reinsteckt.“

Ruckh hatte eine erneute Bewerbung um das größte sächsische Volksfest im vergangenen März auf der Tourismusbörse in Bad Schandau öffentlich ins Gespräch gebracht. Solche Großveranstaltungen würden der Region gut tun. Im September war eine Sebnitzer Delegation dann in Limbach-Oberfrohna dabei. Sebnitz hat den Tag der Sachsen bereits im Jahr 2003 ausgerichtet. Damals kamen 255 000 Besucher in die Seidenblumenstadt.

zur Startseite