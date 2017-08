Doch kein Plädoyer im FKD-Prozess Für Nebenklage-Anwälte ist der Angriff auf die Mangelwirtschaft versuchter Mord.

Blick auf den Eingang des Dresdner Landgerichts © Fabian Schröder

Kleine Überraschung im Verfahren gegen Robert S. (18) und Florian N. (27), die bereits gestanden haben, sich als Mitglieder der rechtsextremen Freien Kameradschaft Dresden (FKD) an acht Gewalttaten beteiligt zu haben. Am Donnerstag wurden die Plädoyers in dem Prozess vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Dresden erwartet. Doch es kam anders.

Die Nebenklage-Anwälte Alexander Hofmann und Mark Feilitzsch beantragten, dass der Angriff auf das alternative Wohnprojekt Mangelwirtschaft in Übigau rechtlich als ein „versuchtes Tötungsdelikt“ gewertet werden müsse. Sie vertreten ihre Mandanten derzeit auch im Terrorprozess gegen die Gruppe Freital am Oberlandesgericht und forderten nun, Beweise für diese Frage zu erheben. FKD-ler hatten das Haus im Oktober 2015 gemeinsam mit der Gruppe Freital mit Sprengsätzen, Buttersäure und Baseballschlägern überfallen. „Wenn jemand einen Molotow-Cocktail auf eine Unterkunft wirft und dieser an der Fassade abprallt, ist das rechtlich auch ein versuchter Mord“, sagte Hofmann. Die Verteidiger und der Staatsanwalt bezweifeln, dass den Angeklagten ein Tötungsvorsatz nachzuweisen ist. Nun werden die Plädoyers nächste Woche erwartet. (SZ/lex)

