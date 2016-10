Doch kein Geld für die Johanneskirche Fördermittel für den Hamburger Hof wollte die Stadt für die Sanierung Johanneskirche einsetzen. Das wird aber nichts.

Die Ende Juli beschlossene Umwidmung der Fördergelder aus dem Programm Stadtumbau Ost der Sächsischen Aufbaubank (SAB) für die Johanneskirchgemeinde hat sich zerschlagen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Spätes Eingeständnis im Meißner Bauamt: Die Ende Juli beschlossene Umwidmung der Fördergelder aus dem Programm Stadtumbau Ost der Sächsischen Aufbaubank (SAB) für die Johanneskirchgemeinde hat sich zerschlagen. Das bestätigte Baudezernent Steffen Wackwitz gegenüber Meissen Fernsehen.

Ursprünglich war geplant, die Notsicherung des „Hambi“ mit den zur Verfügung gestellten 750 000 Euro zu gewährleisten. Weil aber der Eigentümer, die Wert-Investition aus Sarstedt, die an bestimmte Regelungen geknüpfte Finanzspritze ablehnte und die Sanierung komplett in eigener Hand behalten wollte, schlug die Verwaltung vor, das Geld wenigstens in der Stadt zu lassen. Deshalb suchte man nach einem geeigneten Bauwerk, dass für den Zweck infrage kommt – und fand es in der Cöllner Johanneskirche.

Die Kirchgemeinde zeigte sich von den Plänen begeistert, war auch bereit die an die Zahlung geknüpften Bedingungen – unter anderem ein Instandsetzungskonzept und einen Zeitplan für die Sanierung – zu erfüllen. Nun allerdings die Ernüchterung. Denn die Vereinbarung zwischen der Meißner Verwaltung und der SAB, die Dreiviertelmillion umzuwidmen, hatte nur mündlich bestanden. Auf die schriftliche Bestätigung wartete man schon länger vergeblich.

Jetzt ist klar: Ende August ging bei Steffen Wackwitz das Schreiben mit der Ablehnung der ins Auge gefassten Umwidmung seitens des zuständigen Ministeriums ein. Damit kann das Geld nicht mehr in Meißen eingesetzt werden. Wackwitz bedauerte die Entscheidung, zumal „die Johanneskirchgemeinde die Entwicklung ihrer Unterlagen bereits sehr weit vorangetrieben“ hatte. Anscheinend aber nicht weit genug für die Entscheider. So müssen vorerst sowohl die seit 40 Jahren unverändert existierende Kirche als auch der „Hambi“ auf eine Sanierung warten.

