Doch kein Abitur in Rabenau? Um Platz zu schaffen, muss angebaut werden. Doch der Stadtrat durchkreuzt die Pläne.

2018 wird der Anbau benötigt. Denn schon im August startet erstmals eine elfte Klasse an der Regenbogenschule Rabenau. © Oberthür

Die Pläne für einen neuen Anbau an der Regenbogenschule in Rabenau liegen in der Schublade, die Verträge ebenso. Doch unterzeichnet werden sie nicht. Der Rabenauer Stadtrat hat sich kürzlich auf einer Sondersitzung gegen den ausgehandelten Vertrag mit dem Investor entschieden – mit knapper Mehrheit. Der geplante Spatenstich für September scheint damit in die Ferne zu rücken. Nur warum?

Von vorn: Die DPFA-Akademiegruppe, welche die freie Grund- und Oberschule in Rabenau betreibt, will schon seit Jahren eine gymnasiale Oberstufe am Rabenauer Schulstandort etablieren. Das Ziel: Der Nachwuchs soll hier in Zukunft von der Einschulung bis zum Abitur ausgebildet werden können. Dazu braucht es weitere Kapazitäten – einen Anbau eben, der zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro kostet. Weil die Stadt Rabenau als Eigentümer des Gebäudes kein Geld hat, soll ein Investor das Projekt auf dem Areal hinter dem 1929 errichteten Schulhaus verwirklichen. Mit einem Ingenieurbüro aus Kesselsdorf wurde auch ein Investor gefunden. Seit diesem Frühjahr lag bereits ein erster Vertragsentwurf vor, der eine Erbbaupacht für 30 Jahre zwischen Stadt und Investor vorsieht.

Doch der ausgearbeitete Vertrag bereitet den meisten Stadtvertretern in Rabenau plötzlich Bauchschmerzen. Genau genommen geht es um einen sogenannten „außerordentlichen Heimfall“, eine Risikoverpflichtung, welche die Stadt Rabenau mit Vertragsunterzeichnung eingeht. Konkret heißt das: Sollte der Anbau nicht fertiggestellt werden können – weil zum Beispiel das Unternehmen zwischenzeitlich insolvent geht – muss Rabenau binnen wenigen Monaten bis zu 1,5 Millionen Euro an die kreditgebende Bank zahlen, so als würde die Stadt für das Bauprojekt bürgen. Eine Rechtslage, die für derartige Verträge eigentlich nicht untypisch ist. Dennoch könne man diesem Vertrag „aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation unserer Kommune nicht zustimmen“, heißt es seitens der Rabenauer CDU-Fraktion, die sich gegen den Erbbaupachtvertrag entschieden hat. Prinzipiell halte man aber daran fest, der DPFA-Akademiegruppe als Betreiber der Schule das Grundstück „möglichst günstig“ bereitzustellen. Darüber hinausgehende Verpflichtungen könne die Stadt allerdings nicht eingehen. Das negative Votum richte sich also lediglich gegen die Gestaltung des Vertrages und nicht gegen die Idee, in Rabenau eine gymnasiale Oberstufe zu etablieren, stellt CDU-Fraktionsvorsitzender Armin Groß klar.

Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU) überließ die Entscheidung dem Gremium. Er enthielt sich seiner Stimme. Die Bedenken seiner Fraktionskollegen aber teilt er. Auch die Meinung zum Schulstandort selbst. „Die freie Grund- und Oberschule in Rabenau hat wesentlich zur Gestaltung des Bildungsangebotes beigetragen“, sagt Thomas Paul. Allerdings werden in Rabenau nicht nur Schüler aus der Stadt unterrichtet, sondern auch aus benachbarten Kommunen. Deshalb erachte es die Stadt Rabenau zwar als wünschenswert, aber „nicht als notwendig“, am hiesigen Schulstandort von der Grundschule bis zum Abitur lernen zu können. Daran ändere auch nichts, dass die Kitas in Rabenau und Oelsa rappelvoll sind, deshalb bereits angebaut werden musste, und nun auch noch neue Baugebiete von der Stadt ausgewiesen wurden, die möglicherweise Rabenau für Familien attraktiv machen könnten.

Die Bedenken der Stadt teilt der Schulbetreiber nicht. „Die Entscheidung hat uns überrascht und wir können diese auch nicht nachvollziehen“, sagt Gerald Svarovsky, Regionalmanager der DPFA-Akademiegruppe. Bei dem Investor handele es sich um ein „erfahrenes Bauplanungsbüro“, das man sich genau ausgewählt habe und an dem man auch weiterhin festhalten möchte. Die Pläne zum Abitur in Rabenau seien zudem gut durchdacht, unter Berücksichtigung von Schülerzahlen, der Lehrersituation und fachlicher Ebene. Alle zuständigen Behörden hätten zudem schriftlich ihr Okay für die geplante gymnasiale Oberstufe in Rabenau gegeben. An der Zukunft des Schulstandortes in Rabenau hege man keine Zweifel. Im Gegenteil: „Die Schule ist ein gigantischer Standort-Faktor für Rabenau“, erklärt Svarovsky. Dieses Potenzial habe man in der Stadt offenbar noch nicht erkannt. Um das zu ändern, wolle man nochmals intensive Gespräche führen und eine Lösung finden.

Das Abitur sei damit in Rabenau nicht in Gefahr, macht Gerald Svarovsky deutlich. Man halte an den bisherigen Plänen fest. Zum neuen Schuljahr wird erstmals eine elfte Klasse in Rabenau unterrichtet, quasi als Vorbereitungsjahr für das eigentliche Abitur, das dann in Klassenstufe zwölf und 13 folgen soll. Die neun Schüler, die im August in Rabenau in die elfte Klasse starten, müssen also nicht bangen, verspricht Svarovsky. Es könnten sich sogar noch weitere Schüler dafür melden. Und was ist mit dem Anbau? Dieser, so Svarovsky, werde trotzdem im Sommer 2018 stehen.

