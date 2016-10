Doch ein Weinlese-Rekord? Das Deutsche Weininstitut rechnet mit 31 000 Hektolitern für Sachsen.

Trifft die Prognose des in Mainz ansässigen Deutschen Weininstituts zu, haben die Winzer im Anbaugebiet Sachsen dieses Jahr eine Rekordernte eingefahren. Die DWI-Experten rechnen einer Ende letzter Woche veröffentlichten Schätzung zufolge mit 31 000 Hektolitern Weinmost in Sachsen. Das wäre rund ein Drittel mehr als die zehnjährige Durchschnittsmenge beträgt. Der letzte annähernd so hohe Ertrag wurde mit knapp 28 500 Hektolitern im Jahr 2008 erzielt. Mit den eingebrachten Qualitäten ist man nach Angaben des DWI insgesamt sehr zufrieden. Dank gut ausgereifter und sehr gesunder Trauben seien vom diesjährigen Jahrgang fruchtbetonte Weißweine und farbkräftige Rotweine zu erwarten.

Die Ernteergebnisse unterliegen allerdings regional und einzelbetrieblich sehr großen Schwankungen, je nachdem, wie stark die Weinberge von der feuchten Frühjahrswitterung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Extreme Witterungsverhältnisse haben in diesem Jahr auch in vielen Ländern Europas zum Teil zu erheblichen Ertragsverlusten geführt. Die EU-Kommission geht aktuell von einer europaweiten Weinmosterntemenge in Höhe von rund 166 Millionen Hektolitern aus. Dies entspräche einem Minus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr und von einem Prozent im Vergleich zum fünfjährigen Mittel. (SZ/pa)

