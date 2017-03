Doch die erste?! War die Meißener wirklich die erste deutsche freiwillige Feuerwehr? Steffen Förster vom Stadtmuseum gibt Antworten.

Abbildung aus dem Buch „Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen“ von C. D. Magirus, 1877 in Ulm erschienen © Repro: Steffen Förster/SZ

Herr Förster, Sie sind jetzt bei einer feuerwehrhistorischen Tagung in Fulda gewesen. Was wurde dort besprochen?

Da ging es um die Frühgeschichte der freiwilligen Feuerwehren in Deutschland. Die Situationen, in denen sie entstanden sind, waren sehr unterschiedlich.

Schaut man bei Wikipedia nach, dann ist dort zu lesen, dass die Meißener die erste freiwillige Feuerwehr in Deutschland gewesen ist, gegründet am 17. Juli 1841. Hat das Kolloquium neue Erkenntnisse in dieser Hinsicht gebracht?

Ja, für die westdeutschen Teilnehmer. Ich war der einzige Referent aus dem Osten zu diesem Hauptthema. Sie haben also zum ersten Mal etwas über die Gründungsgeschichte der Freiwilligen Feuerwehr Meißen, das Freiwillige Feuerlösch- und Rettungscorps, erfahren. Ich dagegen erfuhr, unter welchen Umständen die Feuerwehren in Durlach, Karlsruhe und Saarlouis, die sich auch erste freiwillige Feuerwehr in Deutschland nennen, entstanden sind. Was diesen Streit betrifft, so sind die Worte auf der Gedenktafel am Markt in Meißen klug gewählt.

Inwiefern?

Dort wird an die Gründung der ersten deutschen freiwilligen Feuerwehr erinnert. Diese Formulierung hat einfach Bestand. Denn in Saarlouis gab es zwar schon 1811 eine freiwillige Feuerwehr, das Pompiercorps, aber damals gehörte die Stadt zu Frankreich. Deshalb kann sie nicht die erste deutsche freiwillige Feuerwehr sein. Eine noch ältere Gründung gibt es im heutigen Barmen im Bergischen Land. Dort ging es schon 1745 los.

Aber?

Den Barmenern fehlen zwei Merkmale, die eine freiwillige Feuerwehr ausmachen. Sie war nicht hierarchisch gegliedert. Während die Meißner Feuerwehr von Anfang an paramilitärisch organisiert war, weil sie ja die Kommunalgarde der Stadt zum Vorbild hatte, gab es bei der Barmener Feuerwehr eine ganz flache Hierarchie. Zweitens ist die Barmener Wehr keine gemeinnützige Einrichtung gewesen – ein anderes wichtiges Merkmal einer freiwilligen Feuerwehr – sondern eine genossenschaftliche. Sie hatte in erster Linie die Aufgabe, die Waren der Gewerbetreibenden in den großen Textillagerhäusern zu schützen.

Wie sind Ihre Untersuchungen aufgenommen worden? Ist akzeptiert worden, dass es sich bei der Meißener um die erste deutsche freiwillige Feuerwehr handelt?

Ich habe überhaupt nicht polemisiert, sondern die Ergebnisse meiner Recherchen dargelegt und Punkt für Punkt die Merkmale einer freiwilligen Feuerwehr nach DIN am Falle Meißens herausgearbeitet. In der Diskussion waren manche Leute Teilnehmer ungehalten, andere waren äußerst dankbar, überhaupt zum ersten Mal Genaueres zu hören. Die bislang einzige wissenschaftliche Arbeit zum Meißener Feuerlöschwesen ist die Festschrift von 1931, und da war die freiwillige Feuerwehr nur ein Kapitel von vielen.

Sie arbeiten heraus, dass die freiwillige Feuerwehr ein fortschrittliches Modell für die Entwicklung des Bürgertums gewesen ist. Inwiefern?

Das erste Drittel des 19. Jahrhunderts war eine Aufbruchszeit. Die industrielle Revolution hat ja nicht nur Maschinen hingestellt und den Arbeitstakt beschleunigt. Es war eine grundlegende ökonomische und soziale Revolution. Die alte Ordnung, in der das Handwerk in Zünften organisiert ware, wurde in großen, schnellen Schritten abgelöst. Es mussten neue Organisationsformen gefunden werden, denn die Aufgaben des täglichen Lebens mussten ja weiter erledigt werden. Gleichzeitig löste sich der alte Obrigkeitsstaat auf. So gesehen ist die freiwillige Feuerwehr ein Ausdruck des Drangs des Bürgertums, das Leben selbst in die Hand zu nehmen.In der Geschichtswissenschaft heißt dieser Zeitabschnitt, diese Bewegung Vormärz. Das freiwillige Feuerlösch- und Rettungscorps ist ein echtes Kind des Vormärz!

Die Fragen stellte: Udo Lemke

zur Startseite