Dobraer baut am Kulturpalast Der Dresdner „Kulti“ ist fast fertig umgebaut – die Firma Hausdorf hat rundherum 5000 Quadratmeter gepflastert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jan Hausdorf vor dem Dresdner Kulturpalast. Der Junior der Dobraer Straßenbaufirma ist entspannt, denn die Arbeiten liefen gut und sind nun fast geschafft. © Klaus-Dieter Brühl Jan Hausdorf vor dem Dresdner Kulturpalast. Der Junior der Dobraer Straßenbaufirma ist entspannt, denn die Arbeiten liefen gut und sind nun fast geschafft.

Sandro Pohle (r.) und Thomas Niese von der Straßenbaufirma Hausdorf beim Verlegen der Platten auf dem Palast-Vorplatz mithilfe eines Vakuum-Saugers.

Dieser Auftrag war ein dicker Fisch für die Dobraer Straßenbauer von Wolfgang Hausdorf. Im Herzen der sächsischen Metropole bauen sie mit am derzeit bekanntesten Gebäude Dresdens – dem Kulturpalast. Der soll nach seiner Sanierung am 29. April wiedereröffnet werden. Für 2,2 Millionen Euro verlegen die Straßenbauer rund um den „Kulti“ 5000 Quadratmeter neues Pflaster. Im achten Monat sind die beiden Verlegekolonnen im Einsatz – seit dieser Woche sind sie schon so gut wie fertig. „Jetzt sind es noch Kleinarbeiten“, sagt Juniorchef Jan Hausdorf (46).

Mitten im Herzen Dresdens zu arbeiten, dazu noch quasi auf dem Präsentierteller für Touristen und Einheimische – das war für die erfahrenen Straßenbauer schon was. „Das macht uns natürlich stolz, das kann man dann auch mal seinen Familien zeigen“, sagt Hausdorf lächelnd. Doch seine Leute heben deshalb nicht ab. Seit 2008 haben sie sich das Vertrauen der Dresdner Auftraggeber gesichert – zuerst als Subunternehmen der Strabag 2008 beim Pflastern des Altmarktes. Dann bis zum Vorjahr am Wiener Loch, wo die Außenlagen gestaltet wurden. Für die Dobraer ist vor allem die Materialbestellung ein harter Brocken. „Die Granitplatten, die aus China kommen, kosten allein 600000 Euro“, so Hausdorf. Alles musste rechtzeitig bestellt und auch bezahlt werden. Hausdorf: „Wir konnten uns mit der Stadt auf eine Zwischenfinanzierung einigen.“ Nur eine kleine Nachbestellung war nötig. Das große Materiallager der Firma ist in Königsbrück. Vor Ort lag nur die jeweilige Tagesmenge.

Winterbau unter Zelten

Der Winterbau erwies sich als die schwierigste Phase der Außengestaltung. Es mussten beheizbare Zelte aufgestellt werden, unter denen die großen Springbrunnen entstanden sind. Die wurden von der Wassertechnik Dresden aus Einzelteilen aufgebaut. Mit Heizlüftern wurden die nötigen Temperaturen erreicht. Das hat die Stromkosten in die Höhe getrieben. Die Straßenbauer sorgten auch wieder für einen neuen unterirdischen Zugang der Wasserversorgung, die zuletzt nicht mehr bestand.

Sieben, acht Leute arbeiten in der Regel auf der Baustelle, verlegen graue, rote und anthrazite Platten mithilfe eines Vakuumsaugers. Die Kunst der erfahrenen Straßenbauer zeigt sich im passgenauen Einsetzen. Marko Reppe ist gerade dabei, die Platten rund um einen Kabelschacht zurechtzusägen und einzupassen. Da bleibt kein Spalt mehr dazwischen. Drei Bagger und zwei Radlader stehen den Männern zur Verfügung. „Wenn wir Stress hatten, haben wir das zumindest nach außen hin nicht gezeigt“, schmunzelt Jan Hausdorf. Die Planungsfehler, die es beim Hochbau gab, kennen die Straßenbauer nicht. In den wöchentlichen Bauberatungen mit der von der Stadt Dresden beauftragten Bauleitung gab es keine Kritik. Da lassen die Dobraer nichts auf sich kommen.

Links zum Thema Kommentar: Solide Arbeit der Straßenbauer

Als vorigen Mittwoch der erste Probelauf am ersten Brunnen war, hat alles funktioniert. Anders hatten es die erfahrenen Straßenbauer auch nicht erwartet. Ihnen oblag in der Fläche die Verantwortung für alles, was bis 60 Zentimeter tief in die Erde geht: Der Rostschutz, der Drainasphalt und alle Leitungen und die Entwässerung wurden mit Subunternehmen verlegt. Gearbeitet wurde auch jeden zweiten Sonnabend.

Nun geben die Außenanlagen rund um den Palast schon ein schönes Bild ab. Direkt am Gebäude schützen noch Holzplatten die verlegten Granitsteine vor den darauf stehenden Arbeitsbühnen. Noch werden Fahrradbügel aufgestellt. Auch im Quartier sieben am Neumarkt, der Nordseite des „Kultis“, werden die Gehwege noch erneuert. „Am 12. April ist Vorabnahme des Vorplatzes“, gibt sich Jan Hausdorf gelassen. Seine Männer und Vorarbeiter Christian Schütz haben ihn natürlich nicht in Schwierigkeiten gebracht. Die unterirdischen Schächte an den drei Fahnenmasten wurden ebenfalls fachgerecht ausgeführt. Bis drei Meter tief wurden sie saniert.

Nächster Auftrag am Neumarkt?

Unter fünf Bewerbern hatte die Dobraer Firma den Auftrag gewonnen. Und wenn sie hier ab Juni nichts mehr zu tun hat, geht´s vielleicht am Neumarkt weiter. Die ehemalige Gewandhausfläche ist zu gestalten. Da müssten die Dobraer nicht mal die Baustelleneinrichtung groß verlegen.

zur Startseite