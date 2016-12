Doberschau hat eine neue Straße Die Zufahrt ins Wohnbaugebiet ist fertig und hat auch schon einen Namen. 2017 werden die ersten Anwohner folgen.

In Doberschau gibt es eine neue Straße. © Uwe Soeder

In Doberschau gibt es jetzt eine Kornblumenstraße. Dabei handelt es sich um die Zufahrt zu zwölf neuen Baugrundstücken am Preuschwitzer Berg. Sie ist vor Kurzem fertig geworden. Verlegt wurden auch alle nötigen Leitungen, darunter Glasfaserkabel für schnelles Internet. Zwar führt die neue Asphaltbahn, die von der Blumenstraße abzweigt, derzeit nur aufs freie Feld. Trotzdem soll zu Weihnachten ein Teil freigegeben werden, damit über die Feiertage dort geparkt und damit das Problem der knappen Stellplätze im angrenzenden Wohngebiet etwas entschärft werden kann. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) jetzt im Gemeinderat. Im nächsten Jahr sei dann damit zu rechnen, dass auf den neuen Bauflächen die ersten Eigenheime entstehen.

Welche Regeln die Bauherren dabei zu beachten haben, hat der Gemeinderat jetzt in einem geänderten Bebauungsplan festgelegt. Dabei musste er sich auch mit Einwänden auseinandersetzen. So hatten Bürger im Zuge der öffentlichen Auslegung kritisiert, dass der ländliche Charakter verloren gehe, wenn auch Stadtvillen zugelassen werden. Planer Ernst Panse wies darauf hin, dass maximal zwei Vollgeschosse möglich sowie Trauf- und Firsthöhe auf sechs beziehungsweise zehn Meter begrenzt sind. Deshalb seien keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. Außerdem sei eine fünf Meter breite Hecke am Rande der Bebauung vorgesehen. „Wir wollen einfache und klare Regeln für alle, aber nicht zu stark reglementieren“, sagte Panse. Der ursprüngliche Bebauungsplan für das Gebiet, der lange in der Schublade lag, habe zu viele Einschränkungen enthalten. Ein Verbot bleibt aber: So dürfen an den Grundstücken zur Straßenseite hin keine Maschendrahtzäune errichtet werden. Denn erwünscht sei eine ortstypische Gestaltung mit Vorgärten – und freie Sicht auf die Straße.

Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) sagte, dass die Gemeinde den Bauherren so weit wie möglich entgegen kommen wolle. „Sonst bekommen wir keine neuen Einwohner.“ Stadtvillen oder auch Häuser im Bungalowstil seien nun mal beliebte Bauformen. In neuen Baugebieten, die in der Stadt Bautzen geplant werden, dürften auch Stadtvillen gebaut werden. „Das ist unsere Konkurrenz“, so Fischer. (SZ/MSM)

zur Startseite