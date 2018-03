Dobbrikower Rudel darf weiter leben Der Antrag auf Abschuss eines Wolfsrudels in Potsdam-Mittelmark wurde abgelehnt. Für die Tötung der geschützten Tiere sieht die zuständige Behörde keinen Grund. Der Bauernverband kritisiert die Entscheidung und fürchtet um Weidetiere.

© Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa

Potsdam. Das aus Sicht eines Landwirtes auffällige Wolfsrudel in Potsdam-Mittelmark darf nicht getötet werden. Ein Antrag auf Abschuss sei abgelehnt worden, teilte das Brandenburger Landesumweltamt am Dienstag mit. Es fehlten dafür die in der Wolfsverordnung festgelegten Voraussetzungen. Erstmals wurde ein derartiger Antrag bearbeitet. Die Verordnung gilt seit dem 2. Februar. Sie regelt den Umgang mit sogenannten Problemwölfen. Wölfe sind geschützte Tiere.

Der Landesbauernverband bezeichnete die Entscheidung als inakzeptabel. Während des gesamten Antragsverfahrens habe es keinen Prüfungstermin vor Ort gegeben. Die Argumente für die Ablehnung des Antrags bedeuteten mittelfristig das Ende der Weidetierhaltung im Land, hieß es. Es könne nicht jeder einzelne Hektar Weideland in einen gigantischen Hochsicherheitstrakt verwandelt oder alternativ jedes Weidetier in den Stall geschickt werden.

Am 9. März wollen Landwirte landesweit mit Wolfswachen für praxistaugliche Lösungen demonstrieren. Gefordert wird unter anderem, den Schutzstatus von Wölfen der Realität anzupassen.

Der Landwirt hatte die „Entnahme“ des Dobbrikower Wolfsrudels gefordert und dies mit zwei Wolfsrissen im März und Oktober 2017 begründet. Da die Verordnung erst seit Februar in Kraft sei, könne das nicht akzeptiert werden, hieß es im Landesumweltamt. Zudem fehlten auf den Weiden wolfssichere Zäune, die laut Verordnung vorhanden sein müssen. Erst wenn Wölfe solche Zäune mehrfach überwinden würden, könnte ihre Tötung geprüft werden.

Für die beiden Wolfsrisse hatte der Landwirt einen Ausgleich erhalten. Inzwischen wurde mit Fördermitteln ein als wolfssicher anerkannter Zaun auf seinem Gelände errichtet. (dpa)

