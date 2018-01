DNA-Abgleich soll Unfallfahrer überführen

In Mickten hat es einen schweren Unfall gegeben. Der mutmaßliche Verursacher machte sich aus dem Staub. © Christian Essler

Dresden. Am Samstagmittag hat es in Dresden-Mickten einen schweren Unfall gegeben. Gegen 12.20 Uhr stießen an der Ecke Lommatzscher Straße/ Bunsenstraße ein Mercedes und ein Toyota zusammen.

Offenbar hatte der Mercedesfahrer dem Fahrer des anderen Autos die Vorfahrt genommen. Die C-Klasse krachte am Straßenrand gegen einen Elektro-Verteilerkasten, der Corolla blieb mitten auf der Straße stehen. Der Fahrer es Toyota wurde bei dem Unfall verletzt. Die Lommatzscher Straße war in stadtauswärtiger Richtung bis zum späten Nachmittag gesperrt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher im Mercedes machte sich nach dem Zusammenstoß aus dem Staub, erklärte die Polizei. Zur Suche nach dem Flüchtigen setzten die Beamten einen Fährtenhund ein. Der fand allerdings keine heiße Spur.

Am Nachmittag setzte die Polizei die Suche aus. Man habe einen Verdächtigen im Visier, aber noch niemanden gefasst. „Wir wissen, wer der Halter des Fahrzeugs ist. Wir wissen aber nicht, wer gefahren ist“, sagte ein Sprecher am Sonntag. Für Klarheit soll ein DNA-Abgleich sorgen. (jep/fsc)

