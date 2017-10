dm-Verkäuferinnen hängen bald am Smartphone Die Drogeriemarktkette wächst und will Mitarbeiter digital fit machen. Das soll auch den Kunden nutzen.

Bald digitaler: ein dm-Markt am Görlitzer Demianiplatz. © Nikolai Schmidt

Deutschlands größte Drogeriemarkt-Kette dm will auch beim Zukunftsthema Digitalisierung die Nase vorn haben. Bis Ende des Jahres sollen alle im Verkauf und in der Beratung Beschäftigten mit einem Smartphone ausgestattet werden. Bei Nachfragen zu Inhaltsstoffen oder Sortimentslücken müssen die Mitarbeiterinnen dann nicht mehr ins Büro laufen, um im Computer nachzuschauen, sondern können sofort im Smartphone nachschlagen. „Der Informationsfluss beschleunigt sich und zugleich wird die Kompetenz der Mitarbeiter im Umgang mit der Technik gestärkt“, erklärt Gert Moßler, dm-Gebietsverantwortlicher für Sachsen. Das Smartphone soll aber nur während der Arbeitszeit in der Filiale für dienstliche Zwecke genutzt werden, stellt er klar. Die 1 065 Beschäftigten in Sachsen erhalten ihr Gerät bis Ende Oktober, insgesamt werden deutschlandweit 25 000 Geräte ausgeteilt. „Digitalisierung ist mehr als nur Online-Shop“, sagte dm-Chef Erich Harsch vergangene Woche auf der Jahrespressekoferenz der Drogeriekette in Karlsruhe. Sie habe Auswirkungen auf die Eröffnung jeder neuen Filiale, auf Prozesse, Arbeitsweisen und die Kommunikation mit Kunden. Um diese Entwicklungen der breiten Bevölkerung nahezubringen, kooperiert das Unternehmen künftig mit dem Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Die 1 892 dm-Märkte in Deutschland, in denen täglich 1,8 Millionen Menschen einkaufen, sollen als eine Art Multiplikator dienen. An einem Ausstellungsprojekt, bei dem das ZKM Wissen zu digitalen Lebenswelten vermitteln will, ist dm schon beteiligt. Außerdem sollen Kurse und Workshops zum Verständnis von Programmiersprachen und zum verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Technologien angeboten werden.

In den dm-Märkten werden derzeit verschiedene Möglichkeiten des bargeldlosen und kontaktlosen Einkaufs getestet. Schon heute wird etwa die Hälfte des Umsatzes bargeldlos erlöst. Seit Anfang des Jahres können die Kunden auch mittels Paypack-App auf dem Handy bezahlen. Durchgesetzt hat sich diese Zahlungsart noch nicht. „Sie läuft an“, hat Moßler zumindest in den sächsischen Filialen beobachtet. Weiterhin soll die Netzinfrastruktur in allen Läden ausgebaut werden. Im Internet ist dm mit Videos präsent, in denen Verbrauchertipps gegeben werden. „Influencer“ und Bloggerinnen sind ebenso für die Drogeriekette im Einsatz.

Der Branchenprimus ist seit Jahren auf Wachstumskurs und legte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr zu: Konzernweit wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent auf 10,26 Milliarden Euro und Sachsen legte mit der gleichen Wachstumsrate auf 233 Millionen Euro Umsatz zu. Dazu beigetragen haben sicher die drei neuen Märkte in Radeburg, Görlitz und Leipzig. Im laufenden Geschäftsjahr sind Filialeröffnungen in Weißwasser, Torgau und Auerbach geplant. Vier Märkte in Dresden, Zittau, Großenhain und Chemnitz werden zudem erweitert. Das Filialnetz in Sachsen umfasst inzwischen 60 Märkte, und die befinden sich nicht nur in größeren Städten. „Die Versorgung im ländlichen Raum ist besser als im europäischen Ausland“, betont Moßler. Vor fünf Jahren hätte der Drogeriekonzern nur Filialen in Städten ab 20 000 Einwohnern eröffnet. „Heute kommen wir in die Nähe der Kunden“, so Moßler und verweist auf dm-Märkte in Radeburg mit etwa 7 700 Einwohnern oder Naunhof bei Leipzig mit etwa 8 600 Einwohnern.

Mit wachsender Zahl an Märkten steigt auch die Mitarbeiterzahl. Sie nahm um 39 auf insgesamt 1 065 Beschäftigte zu. Die Zahl der Ausbildungsplätze blieb nahezu konstant bei 139. Zwar nimmt die Flut der Bewerbungen ab, aber sie sei immer noch gut ausreichend, um die Plätze zu besetzen. Moßler sieht die Entwicklung optimistisch: „Jetzt bewerben sich nur jene, die Spaß daran haben, im Handel zu arbeiten.“

Das Unternehmen investierte 2016/2017 allein in Deutschland 175 Millionen Euro in Digitalisierung, neue Märkte und die Renovierung alter Filialen. Im laufenden Geschäftsjahr sollen sich die Investitionen sogar verdoppeln, kündigte dm-Vorstandschef Harsch an. Im Visier hat dm neben dem Onlinehandel im Ausland auch den italienischen Markt. Ein Teil des Sortiments wird online auch in China angeboten, darunter Gesichtspflege und Babynahrung.

