DLRG warnt vor gefährlichen Eisflächen Auch wenn es verlockend ist, es besteht Lebensgefahr. Eltern sollten ihre Kinder informieren.

Symbolfoto © Peter Steffen/dpa

Landkreis. Nach den frostigen Tagen der vergangenen Woche gibt es auf den Flüssen viel Treibeis, die Seen sind zugefroren. Der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Dresden e.V. (DLRG) warnt vorm Betreten von Eisflächen. Denn dabei besteht Lebensgefahr.

„So verlockend die Eisdecken sind, das Eis ist durch wankende Wasserspiegel und Sonneneinstrahlung nicht tragfähig“, sagt Dominic Lorenz, Pressesprecher der DLRG Dresden. Gerade das letzte Wochenende mit acht Einbrüchen auf dem Moritzburger Schlossteich zeige das deutlich. Verbotsschilder an den Seen und Flüssen seien unbedingt zu berücksichtigen. Eltern sollten ihre Kinder über die Gefahren, die auf zugefrorenen Seen lauern, informieren.

In zehn Eisregeln hat die DLRG festgehalten, was unter anderem zu beachten ist, wenn doch jemand eingebrochen ist. So nach der Rettung den Notarzt zu rufen, auch wegen der möglicherweise lebensbedrohlichen Unterkühlung. (SZ/IL)

