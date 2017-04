Djumo ist nicht zu bremsen Budissa Bautzen unterliegt im Derby beim FCO Neugersdorf. Pfanne verletzt sich und fehlt Mittwoch gegen Lok Leipzig.

Da können die Bautzener im Hintergrund nur zuschauen. Der Neugersdorfer Bocar Djumo (vorn) war von ihnen nur schwer in den Griff zu bekommen. Er machte beide Tore beim Heimsieg des FCO. Foto: Torsten Zettl © torsten zettl

Fußball-Regionalliga. Im vierten Regionalligaduell kassierte Budissa Bautzen die erste Derbyniederlage gegen den FC Oberlausitz. Die Neugersdorfer setzten sich in der heimischen Sparkassen-Arena vor 503 Zuschauern mit 2:0 (1:0) durch. Beide Treffer kamen auf das Konto von Bocar Djumo (21., 64.), dem auffälligsten Akteur auf dem Rasen. Gut zu tun bekam auch Schiedsrichter Felix-Benjamin Schwermer, der acht Gelbe Karten zückte und dabei beide Mannschaften zu gleichen Teilen berücksichtigte.

Während sich FCO-Trainer Vragel da Silva freute, die 40-Punkte-Marke mit seinen Jungs erreicht zu haben, sehnt Budissas Coach Torsten Gütschow das Saisonende her. Dabei war sein Team spielerisch keineswegs schlechter, „aber wir sind so gefährlich, wie ein toter Hund beißt“, umschrieb der 54-Jährige die Offensivschwäche seiner Kicker recht drastisch. Keine Mannschaft im 18er-Feld hat weniger Tore erzielt (23) als der Tabellenvorletzte.

„Es ist immer das gleiche Lied, seit ich in Bautzen bin. Wir fangen gut an, verzeichnen die erste Chance, aber in Führung geht der Gegner“, resümierte Torsten Gütschow nach der Derbyschlappe. Er dachte dabei an die beiden guten Schusspositionen von Franz Pfanne (9., 19.), der auffällig spielte, aber nach einer halben Stunde mit Verdacht auf eine schwere Bänderverletzung den Platz verlassen musste. „Wie es gemacht werden muss, haben uns die Neugersdorfer gezeigt. Deren erste Möglichkeit brachte uns sofort in Rückstand“, so Gütschow. Ohne Zweifel war es eine glückliche Führung der Hausherren, wie auch FCO-Trainer Vragel da Silva später anmerkte.

Die Durchschlagskraft fehlt

Die Budissen investierten nach dem 0:1 viel, kamen vor allem über Paul Milde immer wieder gefährlich in Strafraumnähe, aber dort fehlte die Durchschlagskraft. „Wir müssen im Sommer etwas machen und weiter intensiv mit den jungen Leuten arbeiten. Für die vierte Liga ist das einfach zu wenig, was wir offensiv anbieten. Ich bin heilfroh, dass die Saison bald vorbei ist“, gibt Gütschow unumwunden zu. Einen Spieler wie Bocar Djumo wird freilich auch der ehemalige Bundesliga-Profi nicht nach Bautzen locken können. Der 22 Jahre alte Portugiese, geboren in Guinea-Bissau, war Ende 2015 nach Deutschland gekommen. In der Winterpause wechselte der 1,90-m-Stürmer, der im Nachwuchsbereich bei Inter Mailand unter Vertrag stand, vom Oberligisten FC International Leipzig nach Neugersdorf. Welche individuelle Klasse Djumo verkörpert, untermauerte er mit seinem Freistoß-Treffer zum 2:0.

Am Mittwoch erwartet die FSV Budissa im Rahmen des 29. Spieltags der Regionalliga Nordost den 1. FC Lok Leipzig (11.). Gespielt wird ab 18 Uhr im Stadion Müllerwiese. In der Messestadt waren die Bautzener zu einem 1:1 gekommen. Die Neugersdorfer reisen übrigens nach Jena. Carl Zeiss führt nach dem 4:2-Sieg in Nordhausen mit sieben Punkten vor Energie Cottbus, dem ehemaligen Arbeitgeber von Vragel da Silva. Der würde mit seiner Mannschaft gern Schützenhilfe für die Lausitzer leisten, „aber das wird sehr, sehr schwer“. Der Brasilianer weiß, wovon er spricht. Für den FCO ist es das fünfte Punktspiel innerhalb von 19 Tagen.

Budissa: Wohlfeld - Kolan, Iliadis (86. Sisler), Hausdorf, Heppner - Milde, Pfanne (31. Kloß), Hoßmang, Salewski - Nemec (65. Müller) und Rosendo.

zur Startseite