DJs während des Soundchecks bestohlen Die Moonlight-Diskothek aus Steinigtwolmsdorf ist in Sachsen und Thüringen unterwegs. Nun aber braucht sie dringend Ersatz für einen geklauten Anhänger.

Sebastian Lumpe alias DJ Seb sitzt in der Garage, in der bis vor Kurzem noch ein Anhänger stand. Die Disco braucht dringend Ersatz. Denn ohne Hänger kann die Technik nicht zu den Auftrittsorten transportiert werden. © Steffen Unger

Steinigtwolmsdorf / Taubenheim. In Taubenheim wird am Wochenende Fasching gefeiert. Sebastian Lumpe und Martin Thomas, besser bekannt als DJ Seb und DJ Monchi von der Moonlight-Diskothek, werden bei der Party in der Vereinssporthalle auflegen und ihren Gästen nichts schuldig bleiben. Beide sind Vollblut-Entertainer. Sebastian, der von sich sagt, er habe immer einen guten Spruch auf den Lippen. Und Martin, der auch immer wieder Musik findet, an die keiner mehr denkt.

Doch die Stimmung der beiden DJs ist gedrückt. Letzten Sonntag wurde ihr Disko-Anhänger gestohlen. Ausgerechnet in Taubennheim vor der Sporthalle. Glück im Unglück: Die meiste Technik war da schon im Gebäude. „Wir haben bereits für den Fasching am bevorstehenden Wochenende aufgebaut, wollten noch einen Soundcheck machen“, berichtet Sebastian Lumpe. 19.15 Uhr stand der Anhänger noch da. Eine halbe Stunde später war er weg; einfach abgekuppelt vom Pkw. Darin waren noch Stative und Stromverteiler.

Der Steinigtwolmsdorfer ist sich sicher, dass die DJs im Vorfeld ausgespäht worden seien. „Das war schon ziemlich dreist. In der Halle sind alle Türen verglast. Die Diebe mussten damit rechnen, erkannt zu werden“, sagt er. Der Anhänger hat laut DJ einen Wert von 2 500 Euro. Hinzu kommen über 500 Euro für die gestohlenen Geräte. Die DJs schwangen sich ins Auto und suchten in der näheren Umgebung nach dem Anhänger mit dem Kennzeichen BZ-MD 2006 – leider ohne Erfolg. Die Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Zum Ermittlungsstand konnte die Polizei am Donnerstag aufgrund zahlreicher Anfragen auch zu anderen Fällen keine Auskunft geben.

Preisgünstiger Hänger gesucht

Sebastian Lumpe und Martin Thomas brauchen einen Hänger, um ihre Technik transportieren zu können. Nur bis Anfang Februar haben sie Zeit, Ersatz zu beschaffen. Dann gibt es die nächsten Auftritte. Sie suchen einen preisgünstigen Pkw-Anhänger, möglichst einen Kastenwagen, in dem die teure Technik vor Wind und Wetter geschützt ist. Auch Geldspenden sind willkommen, um einen Anhänger kaufen zu können. Für den gestohlenen hatten sie nur eine Haftpflicht-, keine Kaskoversicherung, durch die ein Diebstahlsschaden mit versichert gewesen wäre. Und zweieinhalb- tausend Euro sind für die DJs, für die die Musik Hobby ist, kein Pappenstiel.

Sebastian Lumpe arbeitet als Fleischer. Der jetzt 35-Jährige ist seit 1999 DJ; 2006 gründete er das Projekt Moonlight-Disco. Im Jahr 2010 kam Martin Thomas hinzu. Die Beiden sind ein eingespieltes Team und fast an jedem Wochenende unterwegs, größtenteils im Landkreis Bautzen. Gebucht werden sie für Stadt- und Dorffeste, Firmen- und Familienfeiern – und eben auch für den Fasching. Auch beim Tag der Sachsen waren sie mit dabei. Neben Sachsen stehen auch in Thüringen in diesem Jahr Auftritte bevor. Aufgelegt werden Schlager, Oldies und die aktuellen Charts – Hits zum Mitsingen, Tanzen und Feiern.

Noch am Sonntagabend informierte das DJ-Duo auf seiner Facebookseite über den Anhänger-Klau und bat um Zeugenhinweise. Das Mitgefühl ist groß: Über 28 000 Besucher sahen den Beitrag, der bis Donnerstagnachmittag 379-mal geteilt wurde.

Spendenkonto: DE 12855500004000436274 bei der Kreissparkasse Bautzen

www.moonlightdisco-steinigtwolmsdorf.de

