DJ Happy Vibes verabschiedet sich

Mit zwei Partys am 21. Januar im Megadrome Radebeul und am 28. Januar in der Linde Markleeberg will sich der Radiomoderator DJ Happy Vibes von den Hörern der Sendung Maximal verabschieden. Das kündigte der Künstler, der unter dem bürgerlichen Namen Andreas Hofmann in Kesselsdorf lebt, auf seiner Internetseite an. Mit dem Partymotto 19 1/2 spielt der Moderator auf die Jahre an, in denen die Sendung jeden Sonnabend bei Radio Dresden lief. Nach Angaben von Hoffmann seien beide Veranstaltungen restlos ausverkauft.

Der Sender hatte Maximal im Oktober 2016 abgesetzt und dies mit schwindenden Hörerzahlen begründet. Hofmann dagegen vermutet politische Hintergründe. Er hatte sich in seinem Heimatort gegen ein Wohnheim für Flüchtlinge eingesetzt und Unterschriften gesammelt. Im Kreistag reichte er eine Petition gegen die Unterkunft ein. Auch wurde ihm mehrmals die Nähe zu Pegida vorgeworfen. (hey)

zur Startseite