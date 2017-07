DJ Happy Vibes startet TV-Karriere Moderator Andreas Hofmann aus Kesselsdorf will in seiner Sendung die Zuschauer über Bildtelefonie auf die Bildröhre holen.

DJ Happy Vibes – bürgerlich Andreas Hofmann – während einer TV-Aufzeichnung zum ersten Geburtstag für Sachsens eigenen Shopping-Unterhaltungs-Kanal My TV plus vor einem Jahr. © Andreas Weihs

Der Kesselsdorfer Andreas Hofmann, vielen Radio-Hörern als DJ Happy Vibes bekannt, geht beruflich neue Wege. Künftig wird er jeden Montag auf dem Kabelsender My TV plus eine Sendung moderieren. Auftakt ist der 17. Juli, um 20.15 Uhr. Das Programm wird aus dem Dresdner Nachtclub Klax live gesendet und gleichzeitig bei Facebook zu sehen sein. Bei der Sendung setzt My TV plus auch die Bildtelefonie ein. „So kann man nicht nur anrufen, sondern wird auch direkt Teil der Sendung und damit von jedem anderen Zuschauer gesehen“, erklärt Fernsehsender-Chef Andreas Pippart. Anrufer müssen also daran denken, was im Hintergrund alles wegzuräumen ist. Die Idee für die Zusammenarbeit entstand im Januar 2017. Damals gab Hofmann seine Abschluss-Party von der Sendung Maximal, die bei Radio Dresden 19 Jahre lief. Die Feier fand im Radebeuler Megadrome statt und wurde auf My TV plus übertragen. Die Zugriffsraten alleine auf den Live-Stream seien ein Erfolg gewesen, heißt es beim Sender. „Unser Sender freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Radio-Moderator“, sagte Pippart der SZ. (hey)

