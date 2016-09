Dixies made in Bischofswerda Mobile Toiletten sind weltweit gefragt. Wichtige Teile dafür stellt die Firma Roth her. Jetzt auf einer ganz neuen Maschine.

Mario Zimmermann ist Maschinenbediener im Bischofswerdaer Roth-Werk. Er arbeitet an der neuen Blasformmaschine. Ein Roboter erleichtert die Arbeit immens. © Steffen Unger

Egal, ob Baustelle oder Großveranstaltung – ohne mobile Toiletten geht es vielerorts nicht mehr. Das Innenleben sowie die Türen solcher Anlagen werden zum großen Teil in Bischofswerda hergestellt. Das Unternehmen Roth Umwelttechnik erweiterte damit vor einigen Jahren seine Produktpalette. Es liefert die Teile an einen Kooperationspartner, der sie montiert und europaweit, zunehmend aber auch in Afrika vertreibt. Denn auch in Ländern der sogenannten Dritten Welt gewinnt die Hygiene an Bedeutung.

Ein Wachstumsmarkt, auf den die Eigentümerfamilie des Roth-Werkes jetzt reagierte: Für über eine Million Euro kaufte sie eine Blasanlage, auf der Kunststoffteile hergestellt werden können. Nicht nur für mobile Toilettenanlagen, sondern auch komplette Gefahrgutbehälter, die Roth unter dem Namen „Servicebox“ vertreibt. Transportiert werden damit Stoffe, die sich selbst entzünden können, sagt Günter Reins, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung. Die in Bischofswerda produzierten Boxen sind luftdicht und wirken so der Gefahr der Selbstentzündung entgegen. Bis zu 300 Liter können sie aufnehmen. Geeignet sind sie für den Transport per Lkw, Eisenbahn und Schiff.

Nicht die einzige Supermaschine

Die neue Maschine, die dreischichtig läuft, löst eine ältere ab. Sie ist wesentlich produktiver, stößt statt bisher 35 000 Kunststoffteile im Jahr 50 000 Teile aus, sagt Günter Reins. Sie ist voll automatisiert und erleichtert so die Arbeit für die Mitarbeiter. Außerdem ist sie energieeffizient, verbraucht dank neuer Regelungs- und Antriebstechnologien nur die Hälfte der Energie als die vorherige Maschine. Mit Blick auf die Investition jetzt stellte das Bischofswerdaer Roth-Werk seit Jahresbeginn vier Mitarbeiter neu ein. Damit hat es jetzt 38 Beschäftigte.

Der Kauf der neuen Anlage hat natürlich wirtschaftliche Gründe. Doch in gewisser Weise ist sie auch ein Geburtstagsgeschenk. Das Roth-Werk auf dem Gelände des früheren Mähdrescherwerkes gibt es jetzt 25 Jahre. Gefeiert wurde das mit jetzigen und früheren Mitarbeitern am Wochenende. „Wir sind stolz, dass unsere Sparte Umwelttechnik so aufstrebend ist“, erklärte Firmeneigentümer Manfred Roth auf der Veranstaltung. Er bezeichnete den Standort Bischofswerda als „eine wichtige Säule für unsere Kunststoffprodukte, mit denen wir weltweit Kunden bedienen“.

Die neue ist nicht die einzige Supermaschine im Werk. Bereits seit 2006 steht in Bischofswerda eine der weltweit größten Blasformanlagen. Darauf werden Behälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 5 000 Litern hergestellt.

