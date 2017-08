Dittersbacher Kirche soll erstrahlen Die Initiatoren wollen ihr Licht-Projekt umsetzen. Die Geldquellen dafür sind ziemlich originell.

Wird bald angestrahlt. Die Dittersbacher Kirche soll angeleuchtet werden. © PR

Die Kirche von Dittersbach soll in hellem Licht erstrahlen. Das gemeinsame Vorhaben von Ortschaftsrat und Kirchgemeinde in Dürrröhrsdorf-Dittersbach sowie des Heimatvereins Wesenitztal nimmt Gestalt an. Geplant ist, das historische Kirchgebäude in der Abendzeit mit energiesparenden LED-Lampen anzustrahlen. „Damit soll dem Wahrzeichen unseres Ortes ein unvergleichliches Bild gegeben und das Ortsbild weiter verschönert werden“, sagt Armin Stettinius vom Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Zwei Testläufe fanden bereits statt. Außerdem wurden mögliche Standorte für die Strahler ausprobiert und die Meinung der Einwohner eingeholt. Die positive Resonanz im Ort und der Besucher habe nun die Initiatoren motiviert, das Projekt umzusetzen. Und sie haben Ideen entwickelt, wie sie zu Geld kommen könnten. Die Finanzierung soll unter anderem aus dem Erlös einer Tombola sowie einer eigens dafür betriebenen Bierrutsche anlässlich des Dittersbacher Jahrmarkts vom 25. bis 29. August erfolgen, sagt Armin Stettinius. Nun hoffen die Betreiber auf engagierte Bieter und durstige Jahrmarktbesucher. Ein potenzieller Spender habe sich in einem Vorgespräch bereit erklärt, das Projekt mit einer Geldspritze zu unterstützen. Der Ortschaftsrat freue sich darüber und wolle die Gespräche dazu fortführen.

Doch wie funktioniert nun eigentlich eine Bierrutsche? Für einen gewissen finanziellen Einsatz hat man drei Versuche. Dabei gilt es, einen Maßkrug in einer Holzkastenrinne so zu schieben, dass er in einem bestimmten Radius stehen bleibt. Wer das schafft, bekommt ein Freibier. Hat das Glas zu viel Schwung, fällt es in ein Wasserbecken. Und bei zu wenig bleibt es stehen. Das Geld ist dann so und so weg. So einfach funktioniert das mit der Bierrutsche.

In Vorbereitung des Jahrmarktes wird diese wieder hergerichtet. „Dieses Mal wollen wir sie familienfreundlicher gestalten. Auch Limonade oder Radler können errutscht werden“, sagt Stettinius. Er hat auch noch einen Tipp. Wer ein paar Euro mehr investiert und so ein wenig übt, habe schnell den Dreh raus und könne dann als Profi die Betreiber zum Schwitzen bringen. Und natürlich kommen so noch ein paar Euro mehr zusammen.

Sollte das Vorhaben, die Kirche durch abendliche Beleuchtung erstrahlen zu lassen, Wirklichkeit werden, wäre in Dürrröhrsdorf-Dittersbach ein Gemeinschaftswerk von engagierten Einwohnern gelungen. „In Zeiten, in denen sich die Menschen immer häufiger auf ihr eigenes Umfeld beschränken, wäre das ein sichtbarer mutmachender Erfolg“, sagt Stettinius.

Die Dittersbacher Kirche wurde 1346 erstmals urkundlich erwähnt. 1660 fielen Kirche und Pfarrhaus einem Brand zum Opfer. Schon zwei Jahre später wurde die neue Kirche – zunächst ohne Kirchturm – wieder eingeweiht. Der Turm war erst 60 Jahre später fertig. Weitere vier Jahre danach wurde die noch heute wohlklingende Orgel von Gottfried Silbermann eingebaut. Im Jahr 1895 erhielt die Kirche ein neues Uhrwerk und 100 Jahre später ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Eine erste Innenbemalung erfolgte 1849. Zusammen mit dem wiederaufgebauten Pfarrhaus und dem Dittersbacher Schloss bildet sie bis heute ein markantes Gebäudeensemble.

