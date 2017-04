Dittersbacher Damm fällt Der provisorische Sandsackwall oberhalb von Dittersbach wird abgebaut. Ein Ersatz ist noch nicht in Sicht.

Der Sandsackdamm in einer Senke oberhalb von Dittersbach wurde Ende Juni vergangenen Jahres vom THW aufgeschichtet. Seine Haltbarkeit läuft ab. © Dirk Zschiedrich

Die warme Jahreszeit naht, und mit den steigenden Temperaturen wächst in Dittersbach die Angst vor Sommergewittern und starken Regenfällen. Ein heftiges Unwetter hatte in der Nacht zum 26. Juni letzten Jahres beinahe alle Grundstücke und zahlreiche Häuser entlang des Kalten Baches unter Wasser gesetzt. Der Kollaps eines Damms auf den Feldern löste eine regelrechte Flutwelle aus. An seiner Stelle wurde daraufhin ein provisorischer Sandsackdamm errichtet.

Eine Reihe von Anwohnern, die in vergangenen Jahren schon mehrfach Opfer der Überschwemmungen wurden, wollte kürzlich im Gemeinderat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach wissen, wie es damit weitergeht. „Wenn jetzt wieder so ein Starkregen kommt, spült er die Sandsäcke weg und wir haben die gleiche Situation oder schlimmer“, sagte eine Anwohnerin. Die Antwort der Gemeindeverwaltung sorgte bei den Betroffenen nicht für Erleichterung. „Der Sandsackwall wird zurückgebaut“, erklärte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger).

Eine überraschende Nachricht ist das indes nicht. Bereits vergangenen Sommer hatte sich der Bauamtsleiter für den Rückbau ausgesprochen. Es sei besser, das Wasser kontinuierlich ablaufen zu lassen, als durch einen etwaigen Dammbruch eine erneute Flutwelle zu riskieren. Dass es sich bei dem vom Technischen Hilfswerk (THW) aufgeschichteten Sandsackwall nur um ein Provisorium handelt, war von vornherein klar. Die Rede ist von einer Haltbarkeit von etwa einem Jahr.

Warum wurde der Damm dann überhaupt errichtet? Er habe in dem Moment keine Alternative gehabt, erklärte Bürgermeister Timmermann. Die Überschwemmung war gerade abgeflossen, da sagten Meteorologen den nächsten Starkregen voraus. In dieser Situation nahm die Gemeinde die Hilfe des THW in Anspruch, und ließ die Sandsacksperre als Ersatz für den gebrochenen Damm errichten. Die ursprüngliche Funktion des kollabierten Erdwalls war damals noch nicht bekannt. Nach Recherchen des Ratschefs war er nie als Damm geplant. Die Bauern hätten vor vielen Jahrzehnten einfach Erde aufgeschüttet, um durch die Senke fahren zu können. Danach habe sich niemand darum gekümmert. „Wir werden kein weiteres Provisorium bauen“, sagte Timmermann.

Ergebnisse bis Jahresende

Wann und ob es ein richtiges Rückhaltebecken geben wird, ist offen. Die Voraussetzung dafür ist ein Hochwasserschutzkonzept für den Kalten Bach. Im August 2016 hat der Gemeinderat ein Ingenieurbüro damit beauftragt, die Ergebnisse sollten bis Jahresende vorliegen. Anders als erhofft, ist das jedoch bis heute nicht der Fall, wie der Bürgermeister eingestehen musste. Das Ingenieurbüro konnte zwar alle Wassermengen und Pegelstände des Kalten Baches und seiner Zuflüsse ermitteln, der kritische Punkt ist aber die Einleitung in die Wesenitz. Für diese Daten ist eine Abstimmung mit dem Landratsamt nötig – die laufe noch. Ein ähnliches Problem hatte beim Stürzabach zu Verzögerungen geführt.

Die Dittersbacher Anwohner fordern nun die weitere Beräumung der Bachläufe. Ein Abschnitt sei randvoll mit Sand und Kies, sagte eine Einwohnerin im Gemeinderat. Den Kalten Bach hat der Bauhof bereits im vergangenen Jahr ausgebaggert. Für den jetzt angesprochenen Abschnitt eines Zuflusses steht das noch aus. „Das müssen wir beräumen“, bestätigte Hauptamtsleiter Norbert Bläsner. Er hat sich die Gegebenheiten vor Ort bereits angeschaut. Aufgrund des unwegsamen Geländes müsse die Gemeinde dafür wahrscheinlich eine Fremdfirma beauftragen. Ein neuer Damm kann erst geplant werden, wenn das Hochwasserschutzkonzept fertig ist.

zur Startseite