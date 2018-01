Dittersbach ohne Telefon Bei rund hundert Dittersbachern funktionieren Telefon und Internet nicht mehr. Die Telekom hat gerade an vielen Orten bundesweit zu kämpfen.

Dittersbach. Seit Wochenbeginn sind mehrere Dittersbacher nicht mehr erreichbar über das Festnetztelefon. In einem Verteilerkasten an der Dorfstraße sei Mittwochmorgen gegen acht Uhr eine Hardwarekomponente ausgefallen, teilt Dirk Becker von der Telekom mit. „Von der Störung sind rund hundert Kunden betroffen.“ Wie mehrere Dittersbacher berichten, soll vor allem das Oberdorf betroffen sein. Bei Testanrufen dort springt tatsächlich nur die Mailbox an, eine Verbindung wird nicht hergestellt. „Die entsprechende Hardwarekomponente muss bestellt und ausgetauscht werden“, erklärt Dirk Becker „Wir rechnen damit, dass die Arbeiten Mittwoch, gegen 20 Uhr, abgeschlossen sein werden.“

Betroffen von dem Ausfall ist auch der Dittersbacher Martin Dolezal. Er sagt aber, dass das Telefon bereits seit Montagmittag nicht mehr funktioniert. „Ich habe auch bei meinen Nachbarn gefragt“, erzählt er, „sie haben dasselbe Problem“, ebenfalls bereits seit Montag. „Meine Tochter hat das Problem an dem Tag auch bei der Telekom gemeldet“, sagt Martin Dolezal. Nachdem sich bis Dienstag nichts getan hatte, habe er bei der Telekom noch einmal angerufen, erzählt er.

Was ihn ärgert: Auf Nachfrage sei ihm mitgeteilt worden, dass sich erst am Freitag ein Monteur um das Problem kümmern könne. „Ich arbeite selber bei einem Energieversorger. Was wäre los, wenn wir die Menschen so lange ohne Strom sitzenlassen würden?“

Bundesweit hat die Telekom derzeit sehr viel zu tun, so Dirk Becker. „Burglind und die Hochwasser im Bundesgebiet bringen auch unsere Kräfte an den Rande Ihrer Reserven und darüber hinaus“, teilt er mit. Davor hatten die Herbststürme Xavier und Herwarth bundesweit für rund 4 000 Störungen gesorgt. „Das waren in zwei Tagen so viele wie normalerweise in einem halben Jahr.“

Sobald die Störung in Dittersbach behoben ist, sollten sich die Telefonanlagen oder Router der Anwohner eigentlich automatisch wieder ins Netz einwählen. „Sollten Kunden nach der Behebung der Störung wider Erwarten nicht telefonieren oder im Internet surfen können, empfehlen wir, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten“, erklärt Becker. „Wenn auch das wider Erwarten nicht hilft, sollten die betroffenen Kunden bei unserem Service anrufen, damit die Leitung durchgemessen werden.“

Servicenummer Telekom: G 0800 330 1000 (kostenfrei)

