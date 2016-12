Dittersbach hofft auf Förderung für Jahrmarkt

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach will Anfang 2017 Fördermittel aus dem Leader-Programm für die Gestaltung des Dittersbacher Jahrmarkts beantragen. Am 13. Dezember hat es dazu ein weiteres Gespräch beim Regionalmanagement in Pirna gegeben. Darüber berichtete Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) im Gemeinderat. Es bestehe die Möglichkeit einer Förderung von bis zu 75 Prozent. Es geht dabei um die konkrete Planung der Umgestaltung, in der auch die Kosten für den Umbau kalkuliert sind.

Einen ersten Entwurf für die Gestaltung des Platzes hatte bereits eine Landschaftsarchitektin in ihrer Masterarbeit geliefert. Im Herbst hat sich eine weitere Studentengruppe der TU Dresden mit dem Platz beschäftigt und neue Ideen entwickelt. Der Platz, auf dem einmal im Jahr der Dittersbacher Jahrmarkt stattfindet, soll so umgestaltet werden, dass er auch in der übrigen Zeit attraktiver wird. (SZ/dis)

