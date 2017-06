Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister Der Landkreis untersucht, ob sich Gemeindechef Lothar Herklotz (CDU) falsch verhalten hat. Es geht dabei auch um das Inselfest.

Lothar Herklotz ist Bürgermeister der Gemeinde Röderaue. 2015 wurde er für sieben weitere Jahre ins Amt gewählt. © Archivfoto: Sebastian Schultz

Beim Meißner Landratsamt läuft ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister der Gemeinde Röderaue, Lothar Herklotz (CDU). Entsprechende Informationen der SZ bestätigte die Behörde auf Anfrage. „Es steht der Vorwurf im Raum, dass Zahlungen an ein gemeindliches Unternehmen geleistet wurden, ohne dass hierzu im Vorfeld der Gemeinderat einbezogen wurde“, erklärt der Verwaltungsdezernent des Landratsamtes Manfred Engelhard.

Die Kreisverwaltung hat die Untersuchung von Amts wegen eingeleitet. „Anlass waren im Rahmen der Haushaltsprüfung 2017 vom Landratsamt nachgeforderte Unterlagen und Meldungen in der Tagespresse zur weiteren finanziellen Unterstützung des Inselfestes... durch die Gemeinde.“

Der Landkreis hat die Röderaue bereits seit Längerem wegen deren prekärer Finanzlage im Blick. Den Aufsehern ist es ein Dorn im Auge, dass sich die Kommune teilweise nur über kurzfristige Kredite zu finanzieren weiß. Der Landkreis, der die jährlichen Haushalte aller Gemeinden prüft, hatte die Röderaue deshalb mehrfach zum Sparen aufgefordert. Auch weil sich wenig tat, erteilte die Behörde der Kommune zuletzt strenge Finanzauflagen.

Wenn die Behörde ermittelt zurück 1 von 4 weiter Ein Dienstvergehen liegt vor, wenn Beamte ihre Dienstpflichten schuldhaft verletzen. Auswirkungen können Disziplinarmaßnahmen (Tadel, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge) sein. Eine Einstellung des Verfahrens ist möglich, etwa wenn keine Disziplinarmaßnahmen nötig erscheinen oder der Vorwurf nicht erwiesen ist. Verfahrensbasis ist das Sächsische Disziplinargesetz. Quelle: Kreis Meißen, SaechsDG

Die angespannte Finanzlage der Gemeinde hat auch mit den Tochterfirmen zu tun, weil die viel Geld aus dem jährlichen Gemeindehaushalt bekommen. Während ein Gros der Zahlungen an die Leuchtpunkt gGmbH in die Kinderbetreuung und damit für eine gemeindliche Pflichtaufgabe fließt, sieht es mit den Zahlungen an die andere Gemeindetochter namens Visio OMR GmbH etwas anders aus. Die Visio kümmert sich vor allem um freiwillige Gemeindeaufgaben wie etwa das Inselfest.

Das Fest hatte die Visio – und damit die Gemeinde – in den vergangenen Jahren viel Geld gekostet. Mehrfach hatte die Veranstaltung Defizite erwirtschaftet. Nachdem im vergangenen Jahr auch ein neues Eintritts- und Ticketkonzept wirtschaftlich erfolglos geblieben war, hatte die Gemeinde sich zwar für den Erhalt der Traditionsveranstaltung entschieden. Das Festbudget für 2017 wurde allerdings stark gekürzt. Nach früheren Auskünften der Gemeinde von mehr als 100 000 auf nun rund 20 000 Euro. Stattfinden wird die 35. Ausgabe des Inselfestes in drei Wochen.

Bürgermeister Lothar Herklotz wollte sich zu den Vorwürfen gegen ihn mit Verweis auf das laufende Verfahren derzeit nicht äußern. Herklotz, der im April 65 geworden ist, zählt mit vierzig Jahren im Amt zu den dienstältesten Verwaltungschefs im Freistaat. Er wurde erst 2015 von den Bürgern im Amt bestätigt, einen Gegenkandidaten hatte es bei der Wahl nicht gegeben.

Eingeleitet worden ist das Disziplinarverfahren dem Landratsamt zufolge bereits Ende April. Wann es abgeschlossen sein wird, ist laut Kreisdezernent Manfred Engelhard derzeit „nicht absehbar“. Im Kreis Meißen gibt es laut Landratsamt weder im Moment noch in den vergangenen Jahren ein Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister mit vergleichbarem Tatvorwurf.

