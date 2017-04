Disteln als Metapher für Heimat Das Freitaler Einnehmerhaus zeigt Zeichnungen von Günter Tiedeken. Viele Motive findet er vor seiner Lausitzer Haustür.

Günter Tiedeken steht in seiner Ausstellung mit dem Titel „... und öffnen den Stein“ im Einnehmerhaus Freital. Ein Höhepunkt ist das Leporello, das es gedruckt als Faltblatt gibt. Außerdem ist ein kleine Katalog erschienen. © Thomas Morgenroth

Die großen Disteln an seinem 150 Jahre alten Umgebindehaus in Dittelsdorf bei Zittau hatten es Günter Tiedeken angetan. Ein ganzer Wald des stachligen Krautes wucherte auf der Grundstücksgrenze. Für den Maler ein wunderbares Motiv. Mit Chinatusche zeichnete der Künstler die Pflanzen auf große Blätter aus Japanpapier. Es ist ein irrwitziger Reigen aus Punkten und Strichen, die wie ein Schwarm Insekten umherschwirren und sich erst mit einem gewissen Abstand zu einer Form fügen. Tiedeken, der zum Jahresende 85 wird, hat die widerspenstige Distel 2004 in seinen Bildern eingefangen, aber nicht gezähmt. Weil er meistens in Serien arbeitet, hätte er gern weiterhin die kleine Wildnis künstlerisch verarbeitet. Eines Tages aber waren seine Modelle weg – mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Dem Nachbarn waren sie ein Dorn im Auge, für ihn waren die Disteln weiter nichts als lästiges Unkraut.

„Da war ich vielleicht wütend!“, erinnert sich Tiedeken. Die Disteln, erklärt er, sind eine Hommage an den Maler Curt Querner (1904-1976) aus Börnchen bei Possendorf, der sich selbst mehrfach mit einer Distel in der Hand porträtierte. Tiedeken kannte ihn persönlich. „Er hat mir Mumm gemacht“, sagt er. Ohne Querner, meint er, wäre seine künstlerische Entwicklung vielleicht ganz anders verlaufen.

Was jetzt an seiner „Bude“, wie er sagt, nicht mehr wächst, ist nun in seiner am Sonnabend eröffneten Ausstellung im Einnehmerhaus Freital zu bewundern. Die Distel ist dabei nur eines der Motive, die Tiedeken gleich vor seiner Haustür gefunden hat. Das typische Oberlausitzer Umgebinde, die Bank im Garten, die ihm eigentlich gar nicht gefällt, eine Treppe, ein Spielplatz mit Rutsche, Bäume und Sträucher sind Themen, die Tiedeken zu überaus spannenden Bildfindungen zwischen Abstraktion und Gegenstand inspirieren.

Ein andermal ist es der polnische Holocaust-Zeuge Jan Karski, dessen Bücher und Interviews Tiedeken emotional so aufgewühlt haben, dass er ihn in mehreren Bildern gleichnishaft zu einem Stein werden lässt. Dann zeichnete er seine Tochter Kerstin vor vierzig Jahren als Cellospielerin. Inzwischen Berufsmusikerin, spielte sie am Sonnabend bei der Vernissage vor ihren Bildern zu Ehren ihres Vaters. Die Laudatio hielt der Lohmener Kunsthistoriker Gert Claußnitzer, der einst für den Verlag der Kunst Dresden arbeitete, für den Tiedeken 1991 einen Gedichtband der Nobelpreisträgerin Nelly Sachs illustrierte.

1932 in Berlin geboren, verbrachte Tiedeken die Jahre 1946 bis 1952 durch die Dienstverpflichtung des Vaters in der Nähe von Moskau. Danach studierte er Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Erich Fraaß, Max Nicola und Rudolf Bergander. Seit 1958 arbeitet Tiedeken freischaffend. 1963 gründete er die Galerie im Leonhardi-Museum in Dresden, die vorwiegend junge Kunst zeigte, Zudem war Tiedeken Dozent an der TU und der Kunsthochschule in Dresden.

1995 ist Günter Tiedeken in die Lausitz gezogen, ohne sich von der dörflichen Idylle einlullen zu lassen. Seine Bilder sind eine kraftvolle und mitunter auch kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat, zu der, im Sinne des Dichters Volker Braun, dem Tiedeken die Ausstellung widmet, Trauer und Zuversicht gehören. Selbst in den Disteln, die gerodet werden, aber mit Sicherheit wieder wachsen, findet Tiedeken treffende Metaphern dafür.

Bis 20. Mai im Einnehmerhaus Freital, Di. bis Fr. 16 bis 18 Uhr, Sa./So. 10 bis 17 Uhr; an Feiertagen geschlossen.

