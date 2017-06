Dissen kämpft um Homann-Werk Der Umzug des Unternehmens nach Leppersdorf soll verhindert werden.

Kommt Homann nach Leppersdorf oder nicht? © Thorsten Eckert

Der Kampf um den Standort des neuen Homann-Werkes geht in eine neue Runde. Der Betriebsrat des Feinkostherstellers und niedersächsische Politiker treffen sich am heutigen Mittwoch im Wirtschaftsministerium in Hannover. Nach Angaben des NDR sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, um den Umzug der Homann-Produktion nach Leppersdorf noch zu verhindern. Man werde so lange kämpfen, bis eine endgültige Entscheidung über die Standortverlagerung gefallen sei, sagte der Betriebsratsvorsitzende Andreas Straede.

Ende April war bekannt geworden, dass die Müller-Gruppe vier Betriebe von Homann schließen wird. Im Gegenzug soll ein Neubau entstehen. Auf der Suche nach dem neuen Firmensitz wurden 40 Standorte geprüft. „Unser Favorit ist Leppersdorf“, sagte der Unternehmenssprecher Alexander Truhlar. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. (SZ/td)

