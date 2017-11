Diskutieren über Europa zu Zeiten von Brexit und Trump Morgen lädt die Volkshochschule Dreiländereck zu einem spannenden Themenabend ins Zittauer Salzhaus ein. Wem eher nach Besinnlichem in der Adventszeit ist, der findet viele Angebote im sz-veranstaltungskalender.com.

Zu einem Themenabend „Mayday, Mayday - wohin steuert Europa?“ lädt die Volkshochschule Dreiländereck am Mittwoch, 19 Uhr, in den Veranstaltungsraum der Christian-Weise-Bibliothek im Salzhaus Zittau ein. Der Brexit und Trump versetzen der EU einen ungeahnten Stresstest. Dies führt bei vielen Bürgern zur Diskussion über die Europäische Gemeinschaft. Kommt es zum weiteren Zerfall der EU oder ergeben sich neue Möglichkeiten und Chancen? Die Fragen, ob es zu einem neuen Aufbruch oder der Beschädigung der Europäischen Union kommt, sollen an diesem Abend diskutiert werden. Mit dabei sind Detlef Bischoff, Honorarkonsul von Malta und Geschäftsführer der Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH, Michael Bräuer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Frank Alt, Geschäftsführer der MS PowerTec GmbH Zittau. Diese Veranstaltung in Kooperation mit der Wilhelm-Külz-Stiftung Dresden ist kostenfrei. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

