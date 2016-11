Diskussionsrunde zu umstrittener Spanien-Ausstellung Eine Schau im Kulturbahnhof hatte für Wirbel gesorgt. Nun laden die Veranstalter zur öffentlichen Diskussion ein.

Noch vor der Eröffnung der Ausstellung, die mit einer Gedenkveranstaltung an Spanienkämpfer im Franco-Regime verbunden wurde, gab es zum Teil heftige Kritik an der Schau. © Norbert Millauer

Man wünsche sich einen sachlichen Meinungsaustausch, schreibt Holm Theinert, der Vorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, Region Dresden (VVN-BdA), in seiner Einladung zur Podiumsdiskussion. Am Freitagabend will der Verein eine öffentliche Gesprächsrunde im Kulturbahnhof veranstalten. Das Thema wird die Ausstellung „No Pasarán“ sein, die ebendort noch bis zum Freitag gezeigt wird.

Noch vor der Eröffnung der Ausstellung, die mit einer Gedenkveranstaltung an Spanienkämpfer im Franco-Regime verbunden wurde, gab es zum Teil heftige Kritik an der Schau. Unter dem Motto „Ansehen, Zuhören, Diskutieren“ soll nun darüber gesprochen werden. Vorab möchte Roland Hering vom VVN-BdA einige Punkte zur Ausstellung richtigstellen. Diese sei von der Gemeinde des spanischen Ortes Badostáin hergestellt worden und schildere den Lebensweg der Geschwister Úriz von Badostáin nach Ostberlin.

Um den konkreten Bezug zu Radebeul herzustellen, habe der VVN-BdA zusätzlich Kurzbiografien von fünf Interbrigadisten aus Radebeul und Dresden sowie von Willy Brandt und Peter Blachstein anfertigen lassen. In Radebeul wohnten zwischen 1950 und 1952 spanische Emigranten, so Hering.

Die Ausstellung hatte in der letzten Stadtratssitzung im Oktober für Kritik gesorgt. Der VVN-BdA wolle sich jedoch nicht an einer schriftlichen Auseinandersetzung beteiligen, weil diese in der Regel nicht zielführend seien, sagt Hering. Stattdessen habe man alle Fraktionen zu der Podiumsdiskussion eingeladen.

Stadtrat Jan Mücke (FDP) hat bereits in der letzten Woche offiziell abgesagt. Er wirft den Veranstaltern vor, eine linksradikale Gesinnung zu vertreten. In der Stadtratssitzung hatte er darauf aufmerksam gemacht, dass der VVN-BdA vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Andere Stadträte kritisierten, dass ein Gedenken an den Spanienkampf in der heutigen Zeit nicht friedensstiftend sei und der Kulturbahnhof nicht für politische Veranstaltungen dieser Art geöffnet werden sollte. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) hatte sich hingegen hinter die Ausstellung gestellt und die Gedenkveranstaltung mit einer 30-minütigen Rede eröffnet.

Die öffentliche Diskussionsrunde findet am Freitag um 18 Uhr im Kulturbahnhof statt.

