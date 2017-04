Diskussionen nach Sperre fürs Karl-May-Fest Wegen eines brütenden Wanderfalken wird der Hohe Stein beim Karl-May-Fest gesperrt – Reaktionen zwischen großem Verständnis und Bedauern.

Das Herz des Indianerfestes: der Steinbruch Hoher Stein im Lößnitztal. Die Organisatoren der Karl-May-Festtage müssen einen Ersatz für den Standort finden, weil ein Wanderfalken-Pärchen in den Felswänden brütet. © Thomas Lehmann

Die Organisatoren des Karl-May-Festes sind schon schwer am Arbeiten, um einen Ersatz für das Herz des Indianerfestes, den Steinbruch Hoher Stein, zu finden. Weil ein brütendes Wanderfalken-Pärchen in den Felswänden entdeckt wurde, hat die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis nicht nur den Steinbruch, sondern auch einen Umkreis von 100 bis 300 Metern gesperrt. Sachgebietsleiter Steffen Wesser: „Wir hoffen, dass das Pärchen so in Ruhe ihre Nachkommen ausbrüten kann.“

Warum die Behörden indes so ein Geheimnis um die Vogelart machten und keinem den Tiernamen nennen wollten, ist schwer verständlich, hat sich doch das Ereignis im Lößnitzgrund längst herumgesprochen. Helmut Raeder, künstlerischer Leiter des Karl-May-Festes sagt, dass die Vorbereitungen am Ersatzplatz am Eingang zum Dorfgrund, auf der linken Seite, bereits laufen. Ðort werde versucht, die volle Palette des geplanten Programmes mit Bogenschnitzen, Indianergeschichten und Tanzvorführungen anzubieten. Lediglich der indianische Kinderspielplatz soll an den Lößnitzbach verlegt werden.

Raeder: „Indianer haben eine enge Beziehung zur Natur und zu den Tieren. Sie werden die Entscheidung verstehen, dieses Jahr nicht am Hohen Stein auftreten zu können.“ Im Übrigen, so Raeder, habe es im letzten Jahr ein ähnliches Ereignis mit einem Kolkrabenpaar gegeben. Damals musste eine Vereinbarung mit der Naturschutzbehörde unterschrieben werden, dass der Hohe Stein nur für vier Stunden täglich genutzt werden dürfe. Das Rabenpaar habe sich allerdings vier Tage vor Festbeginn einen anderen Platz gesucht.

In den sozialen Netzwerken diskutiert – neben anderen – auch Landratsamtssprecherin Kerstin Thöns mit zum Thema. Sie schreibt: „Es ist das erste oder zweite Brutpaar im Landkreis Meißen. Und eigentlich sind Wanderfalke und Indianer doch ein ideales Paar?!“ Die junge Falken-Familie in Radebeul braucht unseren Schutz und ihre Ruhe! Im nächsten Jahr haben die Indianer ihren Felsen zurück und das Fest eine Geschichte mehr zu erzählen über „Falkenauge“ und die SZ, so Thöns.

