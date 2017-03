Diskussion zur Schweinemastanlage Die CDU-Ortsgruppe möchte mit den Einwohnern zur geplanten Erweiterung der Anlage sprechen. Und auch über die Kita Ralbitz.

Die Schweinemastanlage in Ralbitz. © Rene Plaul

Es soll ein öffentlicher Diskussionsabend werden, zu dem der CDU-Ortsverband an diesem Dienstag, 7. März, einlädt. Zwei Themen stehen dabei im Mittelpunkt: die geplante Erweiterung der Schweinemastanlage und die Kita Ralbitz, die aus den Nähten zu platzen droht. Zu Ersterem haben die Christdemokraten die 2. Beigeordnete der Landkreises, Birgit Weber, als Referentin gewonnen. Die Bürger sollten sich die Chance, die Beigeordnete direkt befragen zu können, nicht entgehen lassen, so der Ortsverbandsvorsitzende Eduard Luhmann. Ein Vertreter der Schweinemastanlage wird ebenfalls anwesend sein.

Eduard Luhmann geht davon aus, dass Birgit Weber „durch ihre verbindliche Art einhergehend mit ihrem hohen Sachverstand sehr zur Versachlichung des die Bevölkerung von Ralbitz sehr bewegenden Themas wird beitragen können“. Der CDU-Vorstand sei zwar der Auffassung, dass eine Erweiterung der Schweinemast-Anlage juristisch nicht verhindert werden könne. Geschweige denn sei eine Schließung derselben rechtlich durchsetzbar. Allerdings – darauf wies Eduard Luhmann schon in der jüngsten Gemeinderatssitzung hin – gebe es drei Punkte, die einer gründlichen rechtskonformen Überprüfung bedürfen. „Wenn es nicht sogar in einem der Punkte einer politischen Entscheidung bedarf.“ Dabei gehe es erstens um die überaus starke Geruchsbelästigung. Zweitens um die Tatsache, dass durch die Erweiterung der Schweinemastanlage ein erhöhter Lkw-Verkehr in Ralbitz und Umgebung zu erwarten sei. Und drittens „um das Verbringen der zusätzlich anfallenden Gülle auf den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und die damit einhergehend befürchtete stärkere Belastung des Grundwassers“. In dem Punkt ergebe sich die Frage, inwieweit eine politische Entscheidung den berechtigten Sorgern der Bevölkerung Rechnung tragen könne.

zur Startseite