Diskussion zum Fernsehturm

Der Dresdner Fernsehturm © Youssef Safwan

Kommenden Montag lädt die Stadt alle Interessierten zur Vorstellung der Machbarkeitsstudie zum Fernsehturm ein. Stadt, Land und Deutsche Funkturm als Eigentümer hatten die Untersuchung in Auftrag gegeben, um festzustellen, unter welchen Umständen der Wachwitzer Turm wieder eröffnet werden könnte.

Laut der Studie sind eine Seilbahn und ein Wissenschaftsbereich (Televersum) nicht genehmigungsfähig und wären sehr teuer. Die Sanierung des Turms und die Wiederbelebung des Cafés darin würden mindestens 15,5 Millionen Euro kosten. Allerdings sind da die Betriebskosten noch nicht eingerechnet. Der Fernsehturmverein fordert die Sanierung. Politiker haben sich noch nicht festgelegt.

Am 25. September wird darüber diskutiert. Der Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Bühlau an der Quohrener Straße 12. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) lädt alle dazu ein. Er hatte eine breite Debatte dazu angekündigt. „Diese Einwohnerversammlung ist der erste Schritt.“ Die Anregungen werden weitergegeben, weitere Schritte geplant – Ergebnis offen. (SZ/awe)

