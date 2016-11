Diskussion zu Pflegekosten In der Messehalle in Löbau gibt es viele Infos rund ums Pflegen. Am Sonntag spricht CDU-Mann Michael Kretschmer übers Geld.

Foto vom Vorjahr: Gabi Watollik und Jan Schneider vom Oberlausitz-Kliniken gGmbH demonstrieren die Versorgung eines Patienten. © Rafael Sampedro

Die Ostsächsische Pflegemesse erlebt an diesem Wochenende ihre dritte Auflage. Dann stellen Aussteller aus allen Pflegebereichen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Darüber informieren die Veranstalter. Klassische Pflegethemen sollen dann genauso im Mittelpunkt stehen wie Lösungen für die Bereiche Therapie, Ernährung oder Bekleidung.

Die Pflegemesse sieht sich als Branchentreffpunkt für stationäre und ambulante Alten- und Krankenpflege, Rehabilitation und Betroffene. Die Veranstalter legen den Fokus auch auf Dienstleistungen und Lösungen, die Fachleuten aus Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Reha-Zentren helfen sollen. Das Spektrum der Messe umfasst darüber hinaus auch die Bereiche Bildung, Bauen und Wohnen. Es gibt unter anderem ein begehbares Herz und eine Teststrecke für Rollatoren.

Das Thema Pflege gewinnt aufgrund des demografischen Wandels, von dem vor allem der Osten Deutschlands betroffen ist, zunehmend an Bedeutung. Die Löbauer Pflegemesse gilt als die Leitmesse der Pflegewirtschaft in Ostsachsen. Eine Reihe von Fachvorträgen vertieft am Wochenende zudem bestimmte Schwerpunktthemen. Außerdem findet am Sonntag, 14 Uhr, eine Podiumsdiskussion mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer, Hans-Peter Prange, Seniorenbeauftragter des Landkreises Görlitz, einer Vertreterin der AOK Plus und einem Beauftragten für Pflegewissenschaften statt. Die Diskussion steht unter der Überschrift „Ist Pflege heute noch bezahlbar?“ (SZ)

Detaillierte Informationen zum Programm gibt es im Internet: www.pflegemesse-loebau.de/programm

Die Pflegemesse öffnet Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Löbauer Messehalle. Eine Tageskarte kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

