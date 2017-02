Diskussion zu Eltern-Schreiben Noch einmal wurde im Gemeinderat über die Info zu Krippenplätzen diskutiert.

„Wir mussten nur ein Mal einen Ausweichplatz in Großenhain anbieten“ – Bürgermeisterin Margot Fehrmann. © Sz-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Frischgebackene Eltern beantragen bereits kurz nach der Geburt ihres Kindes einen Krippenplatz in den vier kommunalen Ebersbacher Einrichtungen. Kann zu dem Zeitpunkt noch kein Platz angeboten werden, erhalten die Eltern eine Absage, die jedoch mit einer Registrierung auf der Warteliste verbunden ist. Dies sorgte im Gemeinderat für wiederholte Anfragen. Die Bitte von Gemeinderäten ist, den Eltern deutlicher zu machen, dass der Antrag angenommen wurde und auch später noch ein Krippenplatz gewährleistet werden kann. „Wir mussten nur ein Mal einen Ausweichplatz in Großenhain anbieten“, so Bürgermeisterin Margot Fehrmann (CDU).

Die Gemeinde will prüfen, ob die Schreiben dahingehend verändert werden müssen, dass Eltern besser verstehen, warum gegebenenfalls erst später ein Platz frei wird. „Alles, was möglich ist, tun wir auch“, so Fehrmann.

