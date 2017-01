Diskussion ums Parkhaus Frau Holle hat eine Debatte angeschoben.

Augenzwinkernde Laune des Winters: Auf dem Parkplatzschild vorm Mehrgenerationenhaus an der Hauptstraße war Mittwochnachmittag der Schnee so übers „P“ gerutscht, dass es aussah wie ein weißes Dach. Ein Parkhaus-Schild also … © Jens Fritzsche

Dass ausgerechnet Frau Holle das Thema mit einem schelmischen Augenzwinkern anschiebt, damit konnte nun wirklich niemand rechnen. Dass aber das Thema mal wieder auf die Radeberger Tagesordnung hüpfen würde, das war absehbar. Die Rede ist vom seit Jahrzehnten regelmäßig durch die Bierstadt hallenden Ruf nach einem öffentlichen Parkhaus in der Innenstadt. Besonders an Markttagen – wenn der Marktplatz nicht als Parkplatz zur Verfügung steht – geht es eng zu auf den Radeberger Innenstadtstraßen. Zudem wird die Bierstadt auch als Wohnstandort immer beliebter. Auch in der Innenstadt wachsen immer neue Wohnungen, werden jahrelang leer stehende Ruinen saniert und zu gefragten Wohnhäusern. Mit dem Zuzug wächst natürlich auch der Bedarf an Parkplätzen für die Bewohner.

Als die SZ nun in der Donnerstagausgabe ein witziges Foto druckte, auf dem ein verschneites Parkplatzschild an der Hauptstraße zu sehen ist, entbrannte die Debatte in der SZ-Leserschaft erneut. Denn der Schnee war auf dem Schild so auf das „P“ gerutscht, als würde darüber nun ein weißes Parkhaus-Dach prangen. Entdeckt hatte diese Laune des Winters Günter Zeiger vom Mehrgenerationenhaus, neben dem das Schild steht. „Wir haben also doch ein öffentliches Parkhaus“, witzelte er.

Stadt sieht ein Parkhaus nicht vor

Zumindest die Stadt wird sich in absehbarer Zeit aber jedenfalls keinen Bauhelm für ein Parkhaus aufsetzen. „Ein solches Projekt steht nicht im Haushaltsplan für die kommenden beiden Jahre“, sagt Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Auch ein privater Investor habe bisher noch nicht angeklopft, schiebt er nach. Wobei ja wohl nicht der Bau das eigentliche Problem sein dürfte – auch, wenn dafür natürlich ein mindestens sechsstelliger Betrag fällig werden dürfte. Das eigentliche Thema ist vielmehr die Betreibung. Und dass die wirtschaftlich möglich ist, bezweifelt die Rathausspitze ja bekanntlich seit Jahren. Denn die Einnahmen müssten dann ja neben den Baukosten und möglichen Zinsen für Kredite auch die Unterhaltungskosten abwerfen. Ob das in Radeberg derzeit wirklich möglich ist, ist offen. Zudem verweist Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf ein weiteres Problem: „Wir haben ja vor Jahren auf Bitte des Gewerbevereins die Parkkosten in Radeberg komplett abgeschafft!“ Seither kann in der Bierstadt zwei Stunden lang kostenfrei geparkt werden. Das soll die Stadt als Einkaufsstandort attraktiver machen. Und das funktioniert auch, heißt es regelmäßig aus dem Gewerbeverein. Die kostenlosen Parkplätze seien durchaus ein Argument für Kunden von außerhalb, nach Radeberg zu kommen, so die Händler. „Aber ob dieses kostenlose Parken dann auch weiterhin möglich wäre, wenn sich hier ein öffentliches Parkhaus ansiedeln würde?“ Eine Frage, die durchaus zu stellen sei, findet Jürgen Wähnert.

Aber wie erwähnt, aktuell stellt sich das Thema Parkhausbau im Herzen Radebergs (noch) nicht …

