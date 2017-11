Diskussion um zusätzliche Haltestelle Anwohner wünschen sich einen weiteren Halt in Radebeul-West. Die Entscheidung liegt nicht allein bei der Stadt.

Blick auf die Straßenbahnhaltestelle am Staatsweingut Schloss Wackerbarth © Norbert Millauer

Mit ihrer Bitte um eine zusätzliche Straßenbahnhaltestelle haben sich jetzt Anwohner aus Radebeul-West an die Stadt gewandt. Seit die alte Haltestelle „Schloss Wackerbarth“ stadtauswärts weggefallen ist, haben die Radebeuler einen weiteren Fußweg zu ihren Häusern. Sie müssen jetzt entweder an der Flemmingstraße aussteigen oder bis zur neuen Haltestelle vorm Weingut fahren. Dazwischen gibt es keinen Stopp mehr. Deshalb wünschen sich die Anwohner eine Haltestelle an der Gleisschleife vor dem Weinbergstadion. Oder, dass an der alten Haltestelle zusätzlich wieder Bahnen halten.

Die Stadt will das Anliegen jetzt prüfen. Erklärt aber auf Nachfrage, dass die Verwaltung nicht allein über neue Haltestellen entscheiden kann. Grundsätzlich sei der Landkreis Aufgabenträger des ÖPNV. Eine grundsätzliche technische und verkehrsorganisatorische Entscheidung könne nur zwischen den Partnern Landratsamt Meißen, anliegenden Städten sowie Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) getroffen werden. Die DVB hatten bereits erklärt, dass sie eine zusätzliche Haltestelle auf der Strecke nicht für wirtschaftlich halten, weil dort zu wenige Menschen ein- und aussteigen würden. Die Anwohner schlagen deshalb vor, dass die Straßenbahnen nur zu bestimmten Stoßzeiten halten könnten.

Auch bei Facebook wurde das Thema unterschiedlich diskutiert. „Das wäre schon sinnvoll“, schreibt ein Befürworter zur Idee einer zusätzlichen Haltestelle an der Gleisschleife. Gerade, weil dahinter ein Wohngebiet mit höherer Wohndichte liege. Ein anderer hält den Vorschlag für „Quatsch“. Man brauche nicht alle hundert Meter eine Haltestelle, findet er.

