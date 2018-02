Diskussion um Schwimmhallen-Neubau

Das Bad in Klotzsche muss dringend saniert werden, das Sachsenbad ist eine Ruine. Dresden fehlt es an Schwimmflächen, vor allem im Dresdner Nordwesten. Das ist nicht neu. Bereits 2006 kam die Idee auf, ein weiteres Bad in dem Gebiet zu errichten. Passiert ist bisher nichts. Weil derzeit an der Fortschreibung der Bäderkonzeption sowie am Sportentwicklungskonzept gearbeitet wird, nutzt die CDU die Chance und lädt zur Diskussionsrunde ein.

Am kommenden Mittwoch soll es in den Räumen des Dormero-Hotels auf der Karl-Marx-Straße 25 um die derzeitige Situation und Zukunftspläne gehen. Für Fragen stehen CDU-Stadträtin Silvana Wendt, Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) sowie der Geschäftsführer der Dresdner Bäder GmbH, Matthias Waurick, bereit. Alle Interessierten sind eingeladen, mit zu diskutieren. Der Eintritt ist frei.

Erst im vergangenen Jahr haben Lames und Waurick die Pläne für einen Neubau im Norden bestärkt. Allerdings könne der frühestens 2021 eröffnet werden. (SZ/sh)

zur Startseite